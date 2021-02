Ravivihje: "Tamma on tuntunut kotona nyt niin hyvältä, että menestystä täytyy odottaa"

Terhi Piispa-Helisten

Markku Niemisen valmentamat Willow Pride ja Don Williams ovat 65-vihjerivin varmoja.

Vuoden valmentajaksi 2020 valittu Markku Nieminen on Ari Moilasen ohella keskeinen hahmo Vermon Toto65-kierroksella. Willow Pride ja Don Williams ovat valtakunnan lämminveriaatelia molemmat, eikä niitä keskiviikon kierroksella varmistella.

Willow Pride oli poissa tolaltaan Turun kilpailussaan ja keskeytti. Syy löytyi nopeasti ja vajaan kolmen viikon tauolta tamma palasi upeassa kunnossa, vaikka sijoittui vasta seitsemänneksi.

”Willow Pride oli minun tipsini Poriin, mutta eihän sellaisessa hölkkäkisassa voinut takaa pärjätä. Tamma on tuntunut kotona nyt niin hyvältä, että menestystä täytyy odottaa. Takamatkalta ei tarvitse satsata lähtöön ja uskon sen nousevan kärkeen”, kertoi Nieminen.

Rhapsody Point tekee koko ajan hyviä suorituksia ja nousee varmuudellaan korkealle, ehkä voittoon saakka. Fullhand Comery tulee osaavista käsistä. Forssan kilpailu kertoi orastavasta nousukunnosta ja keskiviikkona on se kuuluisa kolmas startti pienen tauon jälkeen. Kiss Of Judas vakuutti Lappeenrannan voitossaan. Ruuna lähti 1 200 metriä ennen maalia kolmannelle radalle ja kierteli ajoissa johtavan rinnalle. Voitto tuli ylivoimaisesti, mutta hevonen palaa nyt radoille yli kahden kuukauden tauolta. Hades lähtee lujaa ja sopivalla juoksulla pystyy voittamaan.

Vennelmon Varmalla on alla kaksi epäonnistumista, joten keskiviikkona sitä pääsee kokeilemaan normaalia pienemmällä peliosuudella. Kahteen viime kilpailuun ei suuremmin kannata valmentajan mukaan tuijottaa.

”Vermossa viimeksi meillä oli pito-ongelmia. Aivan mitättömät hokit aiheuttivat sen, että kirivaiheessa pito puuttui. Oulussa oli taas volttilähtö ja siitä se on ennenkin hölmöillyt laukalle. Treeneissä tamma on tuntunut hyvälle ja Vermossa on tarkoitus täräyttää keulasta kovaa koko matka. Saatan laittaa sille vetohuppujen alle vielä vetopallot, jotta tamma olisi alussa rauhallisempi. Pettynyt olen jos Vennelmon Varma ei voita”, sanaili valmentaja Tapio Kukkonen, joka ohjastaa jälleen itse Vermossa.

Don Williams palaa reilun kuuden viikon kilpailutauolta hienossa kunnossa.

”Ori on hyvällä mallilla. Se sai viikon totaalisen huilin ja sen jälkeen on treenattu normaalisti. Se on iloinen ja hauska hevonen, joka on aina valmiina töihin. Itsekin tulee iloiseksi jo pelkästään oriin katsomisesta. Luottavaisina Vermoon lähdetään”, jatkoi Markku Nieminen.

”Stonecapes Sparrow palaa pitkältä tauolta maltillisin odotuksin. Se on mennyt pykälän eteenpäin ja sen jatkoa odotellaan mielenkiinnolla. Keskiviikkona on kova vastus ja taktiikka on passiivinen”, jutteli Nieminen.

Wild Action on ollut vakuuttava, mutta epävarmuutensa vuoksi se kaipaa jälleen varmistuksia. Thai Ming, Knowwhentoholdem ja Hidalgo Boko pystyvät voittoon, mikäli suosikki sortuu laukkailemaan.

Päätöskohde on tasainen ja siinä voi varautua suureenkin yllätykseen. Toki Overdose pystyy voittamaan, mikäli juoksu ikävältä paikalta onnistuu.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 7 Willow Pride (1,6)

Lähtö 2: 9 Rhapsody Point, 6 Fullhand Comery, 3 Kiss Of Judas, 1 Hades, 4 Amorcito, 5 Zizzy Highness (2,8)

Lähtö 3: 5 Vennelmon Varma (1,3)

Lähtö 4: 10 Don Williams (9,8)

Lähtö 5: 4 Wild Action, 8 Knowwhentoholdem, 7 Thai Ming, 6 Hidalgo Boko (5,1)

Lähtö 6: 8 Overdose,10 New Grove Waylon, 4 Bearway, 5 Favör Då, 6 New Grove United, 7 Wille Wind (1,3)

144 riviä x 0,10e = 14,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä