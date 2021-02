Ravivihje: Illan Toto86-kierroksella riittää pelillistä ideaa

Anu Leppänen

Torbjörn Jansson ohjastaa kierroksen ykkösideaa Sultan Norrgårdia toisessa Toto86-kohteessa.

Kierroksella on useampi suurta suosiota nauttiva suosikki, joista kuitenkin kaksi varmistetaan ja kaksi jää kokonaan vihjesysteemin ulkopuolelle. Ainoastaan päätöskohteen Hazard Boko toimii peliteknillisistä syistä varmana, vaikka hevosen peliosuus huiteleekin hipaisun verran liian korkealla. Mausteeksi vihjesysteemiin ainoastaan 16 prosenttinen Sultan Norrgård, joka toimii vihjesysteemin toisena varmana. Ylipelatuista suosikeista rannalle jäävät juurikin toisen kohteen Mellby Good sekä kuudennen Toto86-kohteen Lyckans Cash, jonka voittoputki on vaarassa katketa.

Päivän varma

Hazard Boko (T86-8) epäonnistui viimeksi keulapaikalta Eskilstunassa, muttei hevosta kannata vielä suoraan unohtaa yhden heikomman esityksen jälkeen. Kyseessä oli kovatasoinen kultadivisioonalähtö, missä Hazard Boko joutui päätöslenkillä Elitloppet-hevosen Sorbetin myllyyn päätöslenkillä. Takasuoraa painettiin alle 10-vauhteja, mikä oli oriille liikaa 2140 metrin matkalla. Tällä kertaa juostava matka on puolta kierrosta lyhempi ja tie keulapaikalle näyttää suoralta. Ennen Eskilstunaa ori vakuutti Solvallan keulavoitossa, missä hevonen ravasi komean 12,9-tuloksen.

Päivän ideavarma

Sultan Norrgård (T86-2) on ylivoimaisesti koko kierroksen paras peli-idea ja sitä kautta 86-kuponkien varma. Kausiavaus Solvallassa päättyi nelossijaan, muttei esitystä sovi moittia, sillä hiljaisen matkavauhdin jälkeen takaa oli vaikeuksia ehtiä kärkeen. Startti alla nähtäneen parempaa Sultan Norrgårdia. Nopea avaaja pääsee helposti keulapaikalle, mistä Torbjörn Jansson myös hevosellaan ajanee. Takarivin Mellby Good on kunnioitettava vastustaja, mutta hitaalle avaajalle takarivistäkin on luvassa runsaasti lisämetrejä ja jo eteneminen johtavan rinnalle voi maksaa tänään liikaa. Sultan Norrgård ei myöskään luokkansa puolesta häpeä yhtään. Solvallan joulukuun startissa hevonen hävisi ainoastaan Marion Fouty Bonille.

Päivän pottimerkki

Juvelens Miss F. (T86-6) palasi viimeksi tasolleen Rommessa, missä hevonen eteni ensimmäisellä takasuoralla kärkipaikalle ja hallitsi sen jälkeen tapahtumia aivan miten tahtoi. Vaikka tällä kertaa vastus on kovempaa tasoa, on viimeksikin ravattu kova voittotulos 14,3 aivan riittävää valuuttaa tämän illan tehtävää silmällä pitäen. Lähtöpaikka saattaa toki tuoda pienen lisähaasteen illan koitokseen, mutta kasikaistasta huolimatta tamma saattaa päästä yllättävänkin lähelle parijonoon. Ainoastaan neljä prosenttia pelattuna tammassa on pelillistä ideaa Toto86:ssa, varsinkin kun suosikin Lyckans Cashin peliosuus huitelee päälle 45 prosentissa.

Vihjesysteemi

10,2,5,11 (4,1)

3 Sultan Norrgård (9,2)

10,5,11 (6,3)

2,8,12,10 (4,5)

11,1,8,2,3,5,6,9 (4,12)

5,8,11 (7,2)

6,1 (3,4)

2 Hazard Boko (5,7)

2304 riviä - 69,12 euroa

