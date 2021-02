Ravivihje: Ideavarmalla Ruotsin Toto75-jackpotin kimppuun

Mantorpissa ravataan lauantain Toto75-kierros. Jaossa on jackpotrahaa vajaa kaksi miljoonaa euroa. Peliaika päättyy kello 17.20.

Disco Volante on vihjesysteemin toinen tukipilari. Ruuna on myös koko kierroksen luotetuin hevonen yli 70 prosentin pelikannatuksella.

Kierroksen suurin suosikki Disco Volante toimii kierroksen avainhevosena monessakin mielessä. Siihen luottaville ruuna tarjoaa hyvän tukipilarin, mutta mikäli yli 70 prosenttia luotettu ruuna häviääkin kohdelähtönsä, nähdään 75-arvon kohdalla suuria summia päätöskohteen jälkeen. Vihjesysteemi tehdään pankkiin luottaen, sillä haastavan kierroksen voitto-osuus voi hyvinkin kohota korkeaksi, vaikka suuri suosikki voittaisikin.

Päivän varma

Disco Volante (T75-3) vakuutti allekirjoittaneen viimeksi siitä, että ruuna jatkaa edelleen huippuvireessä, vaikka sitä edellinen startti pientä huolta aiheuttikin. Solvallan kultadivisioonafinaalissa ruuna teki vahvan kirin kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua. Vaikka sijoitus jäikin neljänneksi, ei esitystä sovi missään tapauksessa moittia. Kolmannessa ulkona ravannut Disco Volante nousi kolmannelle 900 metriä ennen maalia. Siitä rajun kirin tehnyt ruuna kesti aina päätössataselle saakka ravaten hienon 12,6-tuloksen täydellä matkalla. Sen lisäksi ruuna on vielä luokkaa parempi päästessään keulapaikalle, minne valjakko tähtääkin lauantaina. Toissa kerralla Bollnäsissä ruuna voitti keulapaikalta, vaikkei ollutkaan aivan parhaimmillaan.

Päivän ideavarma

Franklin Face (T75-5) on kilpaillut pitkään raudanlujassa vireessä, vaikka voitot ovatkin kiertäneet. Joulukuun lopun hopeadivisioonafinaalissa ruuna kehitti hyvän kirin tilat saatuaan. Toissa kerralla Jägersrossa hevonen tsemppasi johtavan rinnalta yllättävän hyvin siihen nähden, ettei se ole parhaimmillaan tuolta paikalta. Viimeksi Solvallan finaaleissa ruuna joutui lataamaan alkuun, kunnes lopulta löysi kolmannen radan kautta paikan toiseen ulos. Siitä hevonen tsemppasi hyvin kolmanneksi Night Brodden ja Algot Zonettin jälkeen. Nopea avaaja tekee parhaat juoksunsa keulapaikalta, minne hevosella on loistava sauma tällä kertaa. Kakkossuosikkina ruuna on loistava ideavarma.

Päivän pommimerkki

Ale’ Pride Gar (T75-6) on saanut taukonsa jälkeen kaksi starttia alle ja kuntokäyrä lienee vain ylöspäin. Tauon jälkeen Solvallassa tamma spurttasi terävästi tilat saatuaan nätin reissun päätteeksi. Tuolloin tamma hävisi ainoastaan Mellby Goodille. Viimeksi Åbyn 75-lähdössä hevonen pääsi takamatkalta lopulta kolmanteen ulos. Parijonoon jäänyt valjakko oli hyvännäköisenä pitkään vailla kiritiloja, kunnes suoran alussa tiloja alkoi löytymään. Valjakko ajautui kuitenkin loppusuoralla hakauksiin, mihin se menetti runsaasti vauhtia. Hevonen tuli lopulta voimissaan maaliin. Tällä kertaa juoksun onnistuessa vain neljä prosenttia pelattu tamma voi järjestää totopommin.

Vihjesysteemi

8,3,6,5,10 (9,2)

6,4,2 (9,3)

3 Disco Volante (1,10)

3,1,2,4 (7,5)

4 Franklin Face (1,5)

1,12,6 (9,13)

1,5,6,8,10,11 (9,3)

1080 riviä - 54 euroa

