Ravivihje: Maisteri Jutila ja Ari Moilanen vastuunkantajina

Vermon T65-kierroksen perushevoset ovat Tuuskanen, Bearway, Maatian Tähti, Maisteri Jutila, Motivated Second ja Credit To Love.

Terhi Piispa-Helisten

Ari Moilanen tahdittaa 65-vihjerivin varmaa Maisteri Jutilaa.

Tuuskanen on noussut pienen lamakauden jälkeen taas huippukuntoon. Neljäs peräkkäinen voitto on mahdollinen, mutta takarivi voi tuoda mutkia matkaan. Kimmo Niemelän valmennettavan pitää olla selvä suosikki, mutta vihjeessä lähden varmistusten tielle.

Vilkkaan Tuuri, vieras Napapiiriltä, voitti johtavan rinnalta Kaustisella ja jäi Oulussa vähän pussiin. Juoksun onnistuessa se on mahdollinen voittaja. Viimeksi hienon esityksen tehnyt Vekraus ja laukattomalla juoksulla aina vaarallinen Kromaus mahtuvat myös systeemiin.

Bearway on voittanut kolmesta viime kilpailustaan kaksi. Laukkastartissa se kulki 15,9-vauhtia viimeiset kaksi kierrosta. Takarivi on alussa epävarmalle ruunalle hyvä paikka ja Santtu Raitalan ajokki kuuluu kaikille kuiteille. Pitkältä tauolta palaava Lady Rock hurmasi debyytissään Solvallassa, kun se voitti täyden matkan voltin tuloksella 15,4. Viimeksi tamma on kilpaillut elokuussa, joten kysymysmerkkejä on ilmassa. Special Point ei ollut viimeksi parhaimmillaan, mutta pystyy parempaan. Vahvan juoksun johtavan rinnalta tehnyt New Grove United mahtuu kupongille.

Maatian Tähti ja Arkenttiina ovat Teemu Okkolinin tallin tulevaisuuden tammahuippuja. Maatian Tähti lähtee hyvin liikkeelle, eikä rata kahdeksan ole este menestykselle. Arkenttiina ,Mattilan Miina ja vahva Meren Maininki toimivat varmistuksina.

Maisteri Jutila on voittanut viime aikoina kaikki laukattomat juoksunsa. Sanna-Kaisa Liukkosen valmennettava omaa hurjan fysiikan ja vauhtiakin on tullut reippaasti lisää talven aikana. Kouvolassa ruuna pyöritteli korviaan 27-vauhtisella kirikierroksella ja varaa näytti jäävän paljon. Ruuna on suosikkini voittamaan jopa johtavan rinnalta.

Credit To Love on päätöskohteen selvä suosikkini viimekertaisesta epäonnistumisesta huolimatta. Kengitys ei toiminut pöpperöisellä radalla ja Porin kilpailun voi unohtaa. Kiriherkkä ruuna ei ole ronkeli juoksusta ja pystyy palaamaan voittokantaan. Piteraq ja Slippery Runway ovat perushevosia, mikäli Jukka Torvisen ajokkia lähtee varmistelemaan. Yllätyksen etsijöille hyviä nimiä ovat Casimir Tof, Santo Grial ja Cool On Photos.

Juttua on päivitetty tänään kello 12.15, valitettavasti julki meni ensin vanha versio, jossa Mickan oli vielä tekstissä mukana.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 10 Tuuskanen, 1 Vilkkaan Tuuri, 4 Vekraus, 5 Kromaus (3,8)

Lähtö 2: 9 Bearway, 4 Lady Rock, 6 Special Point, 5 New Grove United (10,8)

Lähtö 3: 8 Maatian Tähti, 11 Arkenttiina, 9 Mattilan Miina, 7 Meren Maininki (3,5)

Lähtö 4: 8 Maisteri Jutila (6,9)

Lähtö 5: 5 Motivated Second, 10 Miss Jaybird (11, 3)

Lähtö 6: 4 Credit To Love, 2 Piteraq, 7 Slippery Runway, 3 Casimir Tof, 6 Santo Grial, 10 Cool On Photos (9,11)

768 riviä x 0,10e = 76,8 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä