Ravivihje: Suurimmat suosikit varmistetaan Ruotsin Toto86:ssa

Anu Leppänen

Örjan Kihlström ohjastaa illan Toto86-kierroksella muun muassa kierroksen pankkia Gardner Shaw:ta ja vihjesysteemin varmaa Cactusta.

Kierroksen kaksi suurinta ennakkosuosikkia ovat viidennen kohteen Arvid S.H. ja kuudennen kohteen Gardner Shaw, joista kuitenkaan kumpikaan ei kelpaa varmaksi. Molemmat ovat tehneet toki loistavaa jälkeä kaviourilla ja varsinkin Gardner Shaw on esittänyt kultadivarilaisen otteita, mutta suuret peliosuudet pakottavat lähtemään varmistusten tielle. Laukkakaan ei saa tulla kaksikon osalta yllätyksenä, vaikka taulu onkin molempien osalta puhdas x-kirjaimen osalta.

Päivän varma

Cactus (T86-2) ei varsinaisesti loista viimekertaisella suorituksellaan, eikä varmavalinta mailin matkalla takarivistäkään tunnu kovin houkuttelevalta. Poikkeus kuitenkin vahvistaa säännön, niin hyvästä menijästä puhutaan. Taulussa näkyvissä kirivoitoissaan vahvasti vakuuttanut tamma osoitti sellaisia vauhtivaroja, että se on liian paha purtava muille edes jonkinlaisessa nykyvireessä. Hevonen palasi viimeksi tauolta, missä ei nähty missään nimessä parasta Cactusta, sillä hevonen sai kirissä täydellistä vetoapua ja oli lähinnä maalissa tasainen. Pitää kuitenkin huomioida, että vaikka hevonen oli iso pettymys, se tuli kuitenkin aivan tämänkin lähdön avainhevosten Celinn Paleman ja Digital Classin tuntumassa maaliin ja on oletettavaa, että Cactus parantaa startti alla isosti. Valmentaja Timo Nurmos varoitteli jo viimeksi etukäteen, ettei tuossa startissa tulla näkemään parasta Cactusta. Vaikka tamma onkin parhaimmillaan ilman kenkiä, on tehtävä tällä kertaa kuitenkin niin sopiva, että 40 prosenttia pelattuna tamma on hyvä tukipilari riskit huomioiden. Pahimmista vastustajista Celinn Palema haavoittuvainen, Tonique ja Whelk palailee tauolta ja ehkä pahimman haastajan Digital Classin juoksu ei voi onnistua mitenkään.

Päivän ideavarma

Express A.P. (T86-7) on todella maltillisesti rastittu ja se toimii vihjesysteemin ideavarmana. Jägersron loppuvuoden startissa juoksu meni pieleen, eikä vitossijaan kannata liikaa tuijottaa. Sen jälkeen ruuna palasi Tanskassa voittojen tielle kirimällä vahvasti 600 metrin kirillä kolmatta rataa pitkin ilman selkää voittoon. Ruuna voitti muun muassa tämän kertaisen pelisuosikin Dream Kåsgårdin selityksittä. Viimeksi Jägersrossa ruuna voitti muun muassa lähdön kakkosuosikin Quantum Rocin hienolla kirillä. On käsittämätöntä, miksi ruuna on vasta lähdön kolmossuosikki, varsinkin kun sillä on oiva sauma edetä keulapaikalle. Jos Quantum Rocilla ajettaisiinkin keulasta, löytyisi Express A.P.:lle paikka todennäköisesti toisesta ulkoa, eikä edes paikka johtavan rinnallakaan sulje pois voittosaumoja, joskin toki hankaloittaisi tehtävää.

Päivän ideamerkki

The Bald Eagle (T86-8) on ilman muuta koko kierroksen alipelatuin hevonen ja se voisi toimia jopa rohkeimpien ideavarmana. Keulapaikalle tähtäävä nopea avaaja saanee takuuvarmasti hyvän juoksun joko keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Viimeksi tauolta paluussa Åbyssä laukkasi lähtöön häiriön takia, jäi taustalle ja kulki oikein mallikkaasti perille saakka. Kannattaa tosiaan huomioida, että hevonen laukkasi viimeksi, vaikka siitä merkintä puuttuukin. Luokaltaan hevonen on oikein riittävä tähänkin lähtöön ja vain neljä prosenttia pelattuna ruuna on superrasti illan Toto86-peliin.

Vihjesysteemi

5,4,3,2,1 (6,9)

9 Cactus (8,1)

3,10,2,1,6,5,11,8 (9,12)

2,3 (4,1)

4,1,6,7 (2,5)

4,8,7,9,1 (2,3)

3 Express A.P. (2,5)

9,3,2,4 (5,10)

6400 riviä - 192 euroa

