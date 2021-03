Ravivihje: "Jaska on treenannut hyvin ja luottavaisena lähden Joensuuhun"

Terhi Piispa-Helisten

Tapio Perttunen on voittanut reilut 5 700 ravilähtöä, joten käsi ei tärise tiukassakaan paikassa. Vihjerivin toiseen varmaan, Jaques Hynemaniin, hänellä on hyvä ote.

Antti Ojanperän laadukas kalusto tekee paluun tositoimiin Joensuun kierroksella. Mas Champ voitti viime kaudella tukun suurkilpailuja ja on eittämättä yksi lauantain seuratuimpia hevosia. Peanuts on ikäluokkansa ehdotonta huippua ja tamma onkin varteenotettava voiton tavoittelija. Molemmat hevoset palaavat tauolta, joten paalun kilpailleilla hevosilla on mahdollisuutensa. Fakir Nyx saa maukkaan juoksun lähellä kärkeä, eikä sitä kannata täysin unohtaa.

Jacques Hynemanin ja Tapio Perttusen yhteistyö toimii. Pienillä varustemuutoksilla valmentaja on saanut raamikkaan ja kyvykkään ruunan varmistumaan ja tulosta on alkanut tulla.

”Korvat on nyt laitettu niin tukkoon kuin ne pystyy laittamaan. Ruuna on herkkä kaikille äänille ja reagoi niihin helposti, joten varustemuutos on varmistanut hevosta. Oikea balanssi on myös löytynyt alumiinikenkien myötä ja ruuna ravaa nyt kotonakin tosi rennosti, eikä enää laukkaile kuten aikaisemmin”, kertoi valmentaja Piia Sjöblom.

Lähtöpaikka on ikävä, mutta valmentaja uskoo ohjastajan selvittävän alun karikot.

”Suljettu lähtörata ja vielä sisäradalla ei ole hyvä asetelma. Voi olla että Perttunen ottaa alun korostetun varovasti ja hakeutuu heti väljemmille vesille. Pitkä kuljetus on pieni kysymysmerkki, mutta normaalisti hevonen matkustaa kyllä hyvin. Kotiradan eli Kouvolan T75-kierroksen maraton olisi mahtava voittaa ja kevään tähtäin on Pilvenmäki Special -kilpailu. Vähän sitä varten kokeillaan tällaista pidempää reissua. Jaska on treenannut hyvin ja luottavaisena lähden Joensuuhun”, jatkoi Sjöblom.

Viikon Varma

Toto75-2 Jacques Hyneman. Ylivoimaiset vauhtivarat omaava ruuna kilpailee vielä kykyihin nähden lahjasarjoissa. Varmistunut kovasti ja menestys jatkuu Joensuussa.

Viikon Väistö

Toto75-2 Uncia. Suvukas ja voitokas ori palaa pitkältä tauolta. Kenkiä ei nyt pääse riisumaan.

Viikon Idea

Toto75-6 Kujanpään Jyräys. Mikkelissä näytti lämmittelyssä hienolta, mutta jäi kilpailussa voimissaan pussiin. Keulasta pystyy yllättävän korkealle.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 8,1(12,11)

Lähtö 2: 8 Jacques Hyneman (1,3)

Lähtö 3: 14,16,8,11,1 (10,2)

Lähtö 4: 9,3,6,1,7 (2,5)

Lähtö 5: 8,7,4,1,3 (5,6)

Lähtö 6: 2,8,7,3,4 (1,6)

Lähtö 7: 8 North Lexus (11,5)

1 250 riviä x 0,05e = 62,50 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä