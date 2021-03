Ravivihje: Kahdella kakkossuosikilla ison rahan jahtiin Ruotsin Toto75-pelissä

Kuva: Antti Savolainen

Magnus A Djuse ohjastaa kolmannessa Toto75-kohteessa ideavarmaa Floris Baldwinia.

Kierros vaikuttaa etukäteen todella haastavalta ja myös varmat ovat kortilla. Vihjesysteemi rakennetaan tuttuun tyyliin kahden varman varaan, joista kuitenkaan kumpikaan ei ole oman lähtönsä suosikki.

Päivän ideavarmat

Floris Baldwin (T75-3) on halutessaan eturivin nopeimpia avaajia ja samalla myös suosikki keulanimeksi, mikäli ruunalla halutaan ladata alkuun. Viime syksynä ruunalla lyötiin täydet alkuun, milloin se pystyi pitämään jopa starttiraketti Always On Timen ulkopuolellaan. Sisäpuolelta ainoastaan Slide So Easyllä saatettaisiin vastata Floris Baldwinille, mikäli sillä pystyttäisiin torjumaan Floris Baldwin alussa. Varmaa ei tokikaan ole, aiotaanko Floris Baldwinilla edes ladata lähtöön, mutta pystyy se menestymään tässä lähdössä muualtakin. Hienoon kuntoon kohonnut ruuna kilpailee tauluaan paremmassa vireessä, eikä viime esitystäkään sovi moittia, vaikka hevonen jäikin viidenneksi. Hevonen oli tuolloin takaa tekemättömän paikan edessä. Sitä ennen ruuna teki hyviä juoksuja tätä kertaa kovemmissa kultadivisioonissa.

Exclusive Matter (T75-7) on tasaisen lähdön valinta varmaksi saakka. Lähtö on todella tasainen jo heti lähtökiihdytyksestä alkaen, sillä eturivissä on monta todella nopeaa avaajaa. Exclusive Matter on myös nopea auton takaa, mutta on silti todennäköistä, että ruuna ei kuitenkaan osallistu kamppailuun keulapaikasta. Monella muulla on kuitenkin suurempia kysymysmerkkejä juoksunkulun suhteen ja Exclusive Matterilla onnistuukin juoksu monessakin eri skenaariossa todennäköisimmin. Viisivuotias on luokaltaan lähdön parhaimmistoa ja kenkäpakon päättymisen jälkeen kenkien poisottokin tuo parannusta otteisiin. Vasta nelossuosikkina ruuna on rohkea haku ideavarmaksi.

Päivän ideamerkki

Violette Face (T75-4) joutuu tällä kertaa aiempaa kovemman tehtävän eteen, mutta tamma on osoittanut viime kilpailuissaan sellaisia otteita, ettei sitä sovi unohtaa alle kuuden prosentin peliosuudella. Eskilstunassa hevonen palasi tauolta, missä hevonen teki hienon kirin kaukaa seitsemännestä parista ulkoa kiertäen loppukaarteen ulkoratoja pitkin ilman vetoapua. Toissa kerralla Åbyn 75:ssä tamma sai myöhään tilaa ja tuli voimissaan maaliin. Viimeksi tamma palasi voittojen tielle kolmannesta parista ulkoa, mistä hevonen kehitti hienon kirin. Suosikki Lucky Truc on toki kunnioitusta herättävä vastustaja, mutta sillä takarivi ja laukkariski tuo omat mutkansa matkaan.

Vihjesysteemi

6,7,3,2 (12,9)

5,2,4,10,8,15,9,11,3 (1,13)

6 Floris Baldwin (1,3)

10,4,2,5 (6,7)

1,2,4,5,7,6 (9,3)

1,14,4,6,5 (2,8)

2 Exclusive Matter (4,9)

4320 riviä - 216 euroa

