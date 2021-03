Ravivihje: Toto86-pelin jackpot-jahtiin ideavarman voimin

Anu Leppänen

Jorma Kontio ohjastaa vihjesysteemin toista varmaa Kapten Broddea Toto86-pelin päätöskohteessa.

Kierros vaikuttaa etukäteen rahakkaalta ja toki oman lisämausteen tuo muhkea yli 700 000 euron jackpot. Ideoita riittää moneen makuun ja vihjesysteemin rakenne tuntuu mieluisalta. Varmoja vihjesysteemissä on tuttuun tyyliin kaksi kappaletta. Kierroksen suuret pelisuosikit Haitkin Am, Amalencius B.B. ja Gorm varmistetaan vihjesysteemissä.

Päivän varma

Kapten Brodde (T86-8) on illan Toto86-kierroksen toinen tukipilari, joka on mukavan maltillisesti pelattu suosikki ainakin vihjeen kirjoitusvaiheessa. Timo Nurmoksen tallin voitokas aloittelija on vienyt nimiinsä kaikki lähdöt, missä ruuna on malttanut kulkea ravia. Tammikuun voitto tuli komealla tyylillä keulapaikalta. Sen jälkeen hevosella oli vuorossa laukkapäivä, jolloin hevonen laukkasi jo heti lähtökiihdytyksessä. Viimeksi oli vaihteeksi ravipäivä, jolloin hevonen taas näytti parastaan tykittämällä kolmannen kautta toiselle ja lopulta aina keulapaikalle saakka. Siitä ruuna voitti hallitusti komealla voittotuloksella 15,3. Vaikka hevosen laukka ei saa täysin yllättää, ei sitä tarvitse kuitenkaan suuremmin myöskään pelätä. Nelivuotias on alle 50 prosenttia pelattuna hyvä tukipilari illan kierrokselle.

Päivän ideavarma

Karat Band (T86-2) näytti viimeksi tauolta paluussaan molempia puoliaan, kovia vauhtivaroja sekä epävarmuutta. Nopea avaaja piti viimeksi keulapaikan, veti hyvää tempoa ja oli loppukaarteessa vielä voittotaistossa, kunnes repesi laukalle 400 metriä ennen maalia. Ravilla ori olisi mennyt 13-tuloksen, mikä olisi ollut kovaa valuuttaa heti tauolta. Se kertoo hevosen kovista kyvyistä, joita ori on aina silloin tällöin väläytellyt, kuten muun muassa taulussa näkyvässä Jägersron startissa, missä hevonen oli Derbyn karsinnassa kolmas Hail Maryn ja Guzz Mearaksen jälkeen 13-alkuisella tuloksella. Nopea avaaja tähtää tälläkin kertaa keulaan ja mikäli se onnistuu siinä, tulee muiden tehtävästä jo juoksunkulunkin puolesta haasteellinen. Ainoastaan 17 prosenttia pelattuna ori on luonnollisesti kierroksen ykkösidea.

Päivän ideamerkki

Vacqueyras (T86-6) häikäisi Eskilstunan hopeadivisioonassa tammikuun lopussa, milloin ruuna kesti 07,5-avauksen kunnialla ollen maalissa todella hieno kakkonen 11,6-tuloksella. Sen jälkeen taulu on mennyt sekaisempaan kuntoon, muttei voi sanoa, että hevosen kunto olisi ratkaisevasti huonontunut. Toissa kerralla Bollnäsissä hevonen käännettiin myöhään vapaammille vesille, eikä ruuna kerennyt enää vaihtamaan rytmiä. Viimeksi ruuna oli mukana kovassa 75-lähdössä. Vastus on toki kovaa luokkaa myös tänään, mutta huippupaikalta starttaava ruuna saanee väkisin hyvän juoksun joko kärjessä tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. Vain kuudella prosentilla Vacqueyras on pelin arvoinen merkki.

Vihjesysteemi

3,10,6,8,7,1,2 (9,4)

2 Karat Band (5,3)

3,2 (8,5)

10,9,6 (8,1)

8,1,3,5,6,9 (4,7)

4,2,8,12,3 (5,6)

10,1,2 (5,8)

3 Kapten Brodde (9,4)

3780 riviä - 113,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä