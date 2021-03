Ravivihje: Lauantaina superia kaviouralla ja pelissä

Terhi Piispa-Helisten

Espoon Palkinnosta kilvoittelevalla Stonecapes Queilalla on alkuvuodelta jo kaksi Toto75-voittoa, joista tuoreempi tulee tässä Mikkelistä.

Lauantai-iltana on tarjolla tuutin täydeltä huippuraviurheilua. Edessä on Vermon ja Kuopion Superlauantai. Panosta piisaa sekä radalla että pelin puolella. Toto75:ssä on ekstrarahaa jaossa puoli miljoonaa euroa, ja potti voi paisua jopa miljoonaan.

Rivin vaikeusaste kohoaa korkealle. Tarjolla on kaksi maistuvaa varmaa, joille molemmille maalaillaan keulajuoksua.

Tukipilareista on ensimmäisenä tulessa Just a Flirt. Ruuna kärsi viime vuoden lopulla mahavaivoista, ja kausi 2020 päättyi epäonnistumiseen Jokimaa Tekee Tähtiä -kisassa.

Uusi sesonki alkoi loistavalla tavalla. Ruuna latasi keulaan kiihdyttäneen Nazarethin kimppuun ahnaasti mutta ei päässyt johtoon. Jatkossa Just a Flirt laskeutui kärkihevosen peesiin, ja väylä vapauteen löytyi voiton kannalta liian myöhään.

”Oli kyllä hämmästyttävän hyvä esitys ”Juliukselta” suoraan tauolta, en uskonut tuollaiseen. Ruunalla on kaikki hyvin kisaviikolla”, vahvistaa Just a Flirtin valmentaja Jasmiina Aho.

Vihjesysteemin ankkuri American Hero palasi Just a Flirtin tapaan tuoreimmassa kisassaan paussilta. Viimevuotinen derbyfinalisti tykitti tuimasti johtoon. Jatkossa eteen liukui kaksi kilpakumppania, eikä American Hero päässyt lopussa käyttämään kiriruutiaan. Pekka Korven suojatin olemus oli energinen.

Kierros päättyy mahtavaan matsiin. Yhteen iskevät kotimaan huippuihin kuuluvat Le Gros Bill ja MAS Champ. Ensin mainittu palaa paussilta, mutta otollinen lähtörata takaa sille suosikkiaseman. Oletettavaa on, että Le Gros Bill marssii keulaan.

MAS Champin kauden avaus oli viime lauantaina asiallinen, ja Antti Ojanperä raportoi ruunan olevan nyt kisan ansiosta terävämpi.

Kova kanto suosikkien kaskessa on kanuunakuntoinen Jack Vader.

Kierroksen helmiin kuuluu Espoon Palkinto, jossa kohtaavat maan parhaat tammat Stonecapes Queila, Peanuts ja Willow Pride.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 7: Leader Brodde kisaa loistavassa lyönnissä, mutta lauantaina vastus on entistäkin vaativampi, ja ruunalla on suuri riski jäädä juoksemaan johtavan kupeelle.

Viikon varma

Toto75, lähtö 4: American Hero ampuu keulaan, kun taas monet vakavat vastustajat joutuvat tekemään ulkoradoilla hartiavoimin töitä.

Toto75, lähtö 5: Benobi Zetin kurvijuoksu kangertaa toisinaan, mutta jos ravi rullaa, ruuna kykenee kiskaisemaan voittoon asti. Lähdön yllä vaaniva ylivauhti jeesaa toteutuessaan Benobi Zetiä.

Vihjerivi

Lähtö 1: 6,13,4,9,8 (1,12)

Lähtö 2: 3 Just a Flirt (2,5)

Lähtö 3: 11,1,12,2,9,5,6 (4,10)

Lähtö 4: 3 American Hero (1,4)

Lähtö 5: 3,7,10,11,5,6,1 (2,8)

Lähtö 6: 9,4,3 (10,2)

Lähtö 7: 3,5 (11,9)

1 470 riviä x 0,05 euroa = 73,50 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä