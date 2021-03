Ravivihje: Axevallan Toto75-kierros tarjoaa haasteita yllin kyllin

Kuva: Miika Lähdeniemi

Johan Untersteiner ohjastaa ja valmentaa kolmannen kohteen suursuosikkia Maestro Crowea.

Kierros vaikuttaa todella haastavalta ja varmat ovat kortilla. Kierroksella on kaksi suurempaa suosikkia, kolmannen kohteen Maestro Crowe ja neljännen kohteen Alhambra Mail, joista vain toinen kelpaa varmaksi saakka ja sekin pitkin hampain.

Päivän varma

Maestro Crowe (T75-3) on kierroksen eniten pelatuin hevonen eikä toki syyttä, vaikka onhan lähes 70 prosentin pelikannatus hieman yläkantissa. Siitä huolimatta ruuna toiminee todella vaikean Toto75-kierroksen toisena varmana. Kuusivuotias on toki kykyjensä puolesta täysin eri sarjan hevonen tähän lähtöön, mutta ruunan kompastuskivenä on epävarmuus, mikä piinaa hevosta koko matkan ajan. Myöskään tasoitusajo ei automaattisesti ole etu Maestro Crowelle.

Viimeksi Mantorpin Toto75:ssä ruuna jäi heti lähtötelineistä joukon viimeiseksi, mistä Johan Untersteiner käänsi suojattina hyökkäykseen 1500 metriä ennen maalia samassa kuitenkin laukaten ja jääden jälleen kärkiporukasta. Ruuna laukkasi vielä uudelleen vajaa 800 metriä ennen maalia ja peli näytti jo pelatulta. Siitä huolimatta hevonen ehti vielä ykköseksi 75-päivänä, jolloin takaa oli todella haasteellista tulla muissakin kohdelähdöissä. Tuo esitys korosti ruunan molempia puolia, ylivoimaisia kykyjä sekä piinaavaa epävarmuutta. Hevonen tulee kuitenkin ammattitaitoisesta tallista, missä on saatettu keksiä helpotusta epävarmuuteen.

Päivän ideavarma

Sweetman (T75-6) on klassinen esimerkki pelaajien lyhyestä muistista. Yksi huonompi startti ja hevonen on seuraavaan täysin unohdettu. Toki divisioona on noussut, juostava matka pitenee ja vastus on huippuluokkaa, mutta kyllä ruunan esitykset ovat olleet parhaimpina päivinä sitä luokkaa, ettei ruunan tarvitse hävitä pronssidivisioonassakaan. Kenkäpakon päättymisen myötä hevoselta päästään vielä riisumaan kaikki kengät pois kuten tehtiin jo viimeksi Åbyssä. Nopea avaaja katsoo keulat, mistä hevosella myös ajettaneen, sillä siitä se tekee ylivoimaisesti parhaat juoksunsa.

Åbyssä meni viimeksi moni asia pieleen ja sen startin saakin unohtaa. Hevonen tuli takajoukoissa kuitenkin vielä juosten maaliin ja pitää huomioida, ettei hevonen ole takaa parhaimmillaan. Kolmossuosikkina kokeillaan rohkeasti Sweetman ideavarmana.

Päivän potintekijä

Lyx Håleryd (T75-4) pääsee vihdoin ja viimein juoksemaan avojaloin kenkäpakon päättymisen jälkeen ja onkin käsittämätöntä, miten ylivoimaisesti uransa parhaat juoksut kengittä tehnyt hevonen on jäänyt näin vähälle huomiolle. Pitkin talvea kengilläkin laatutyötä tehnyt tamma on sijoittunut jatkuvasti kovissa lähdöissä ja haastavien juoksunkulkujen jälkeen hienosti kärkiporukassa maaliin ja nyt kun tammalta päästään vielä riisumaan kaikki kengät pois, saataneen hevosen kiriin tarvittava lisävaihde.

Tamma kiri jo kengät jalassa Solvallassa 6. helmikuuta loistavasti aivan Alhambra Mailin tuntumassa maaliin, joka on tällä kertaa yli 10 kertaa enemmän pelattu. Lyx Håleryd on ilman muuta koko kierroksen paras pottimerkki.

Vihjesysteemi

4,2 (1,5)

Kaikki 15 hevosta (6,4)

12 Maestro Crowe (8,3)

13,9,5,2 (7,1)

2,12,9,11,10,8 (5,4)

3 Sweetman (9,4)

4,9,12,10,2 (6,7)

3600 riviä - 180 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä