Ravivihje: "Ruuna lähtee todella lujaa ja tehtävä näyttää sopivalta"

Pasi Leino

Tapio Mäki-Tulokas luottaa Leemark's Ghostin ja William Birdlandin mahdollisuuksiin Vermossa.

Avauskohteessa William Birdland, Sahara Sandstorm ja Hazelhen Hermes ovat kaikki hienossa vireessä, eikä 3 100 metrin kilpailussa takamatkoista ole niille haittaa.

”William Birdland on noussut hienoon kuntoon ja matka sopii hyvin. Santtu tekee ratkaisut rattailla ja onnistuneella juoksulla sen pitäisi otella kärjessä”, kertoi Tapio Mäki-Tulokas.

Avauskohteen mielenkiintoisin hevonen on kuitenkin Arctic Lover, joka palasi lauantaina tauolta hienossa kunnossa. Pekka Korpi tarjoili oriille helpon reissun sisäradalla kolmantena ja hevonen kiri maalisuoralla pirteästi neljänneksi. Hannu-Pekka Korven suojatti parantaa varmasti startin myötä, eikä sen menestys saa yllättää.

Hyvännäköinen on parantanut talven aikana otteitaan hurjasti. Hyvä fysiikka tammalla on ollut aina, mutta vauhtia ja kilpailuhuumoria on tullut rutkasti lisää. Issakan Valo päätti kautensa kolmeen voittoon. Tauolta vire on arvoitus, mutta luokka riittää pärjäämään kauden avauksessa. Hujake on tuhrannut laukkoihin menestystään, mutta koelähtö osoitti vireen olevan kohdallaan. Mattilan Miina ja Forssassa yhteen iskeneet Eetu Rols ja Korven Liideri mahtuvat mukaan revitykseen.

Stipori kilpaili useita kausia ilman täysosumia, mutta nyt 7-vuotiaana ruuna on ymmärtänyt ravikilpailun tarkoituksen. Nopea ja ravivarma hevonen voitti Seinäjoella 26-vauhtisella kirillä ja oli viimeksi sitkeä johtavan rinnalta. Hyvin kiihtyvä Usvattava saa rattailleen Antti Teivaisen. Ennätysjuoksussaan ori vastaili keulasta hienosti Vuaran Suvettarelle. Satu Juurisen valmennettava paransi selvästi kauden toiseen kilpailuun ja sama suunta voi hyvinkin jatkua sopivan näköisessä tehtävässä.

Leemark`s Ghost on kierroksen ainoa varma. Viimeksi Porissa se oli oikeaohjainen lopussa ja menetti siihen ainakin kakkosen.

”Rata ei ehkä ollut hevoselle sinä päivänä aivan optimi. Ruuna treenaa hyvin ja nyt kun on mailin kisa, harkitaan lappujen lisäämistä varustukseen. Ruuna lähtee todella lujaa ja tehtävä näyttää sopivalta”, jutteli valmentaja Mäki-Tulokas.

Päätöskohteessa Mickan jatkaa edelleen selvänä suosikkina. Seppo Markkulan ohjastama tamma kiihtyy lujaa ja juossee jälleen keulassa. Siitä suosikkia ei ole helppo kampittaa, mutta yksi kiinnostava vastustaja löytyy. Credit To Dream romahti Porissa, mutta treenien perusteella kaikki on edelleen kunnossa.

”Tamma tutkittiin Porin kisan jälkeen, mutta mitään vikaa ei löytynyt. Iso hevonen, pitkät hokit ja pöpperöinen rata ei vaan sopinut. Moni muukin hevonen romahti oudosti kyseisenä päivänä. Sopivan selkäjuoksun saadessaan tamma kirii lopun tosi kovaa. Hokkeja voidaan tarvittaessa edestä lyhentää, mutta meillä on täysi talvi edelleen, joten kesäkenkään ei vielä siirrytä. Hyvin odotuksin Vermoon lähdetään”, kertoi Joni-Petteri Irri.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 7 William Birdland, 6 Sahara Sandstorm, 4 Arctic Lover, 8 Hazelhen Hermes (2,3)

Lähtö 2: 8 Hyvännäköinen, 1 Issakan Valo, 2 Eetu Rols, 7 Hujake, 6 Korven Liideri, 9 Mattilan Miina (3)

Lähtö 3: 5 Vaya Con Dios, 3 Outlander, 12 Homehill`s Hugo, 2 Rahart, (10,9)

Lähtö 4: 4 Stipori, 1 Usvattava (3,10)

Lähtö 5: 1 Leemark`s Ghost (6,10)

Lähtö 6: 6 Mickan, 3 Credit To Dream (11,7)

384 riviä x 0,1e = 38,4 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä