Ravivihje: Ruotsin Toto86-pelin jackpot-jahtiin kahdella varmalla

Keskiviikon Toto86-pelissä on jackpot-rahaa yli miljoona euroa. Peliaika päättyy kello 21.30.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Sorbet toimii vihjesysteemin toisena varmana Toto86-pelin kuudennessa kohteessa.

Kierros on etukäteen Toto86-teeman mukaisesti todella haastava ja rivin arvo saattaa nousta helposti suuriin lukemiin. Kierroksen suurin suosikki on vihjeiden tekohetkellä kuudennen kohteen Sorbet, mutta on oletettavaa, että suosikin 58 prosentin peliosuus tulee vielä laskemaan jonkin verran.

Päivän varma

Sorbet (T86-6) on kierroksen varmin voittaja ja se toimii haastavan keskiviikkorivin toisena varmana. Lähtö on tasoltaan huippulaatua ja Sorbetin lähtöpaikka olisi voinut olla sisempänä, mutta lähtö voi mennä siitäkin huolimatta yllättävän mutkattomasti Sorbetin kannalta. Ensimmäinen matsi nähdään lähtökiihdytyksessä, kun sisäpuolelta nopeat avaajat Hazard Boko ja Stoletheshow ratkovat välinsä keulapaikan suhteen. Suosikkitapaus on se, että ensin mainittu torjuu ulkopuolelta starttaavan Stoletheshow’n. Tällöin Sorbetilla voisi olla hyvät mahdollisuudet hakea keulapaikka nimiinsä.

Joka tapauksessa ori pystyy menestymään muualtakin ja hevosen kunto on varmasti nousuvireinen, sillä tämä startti on klassinen kolmas startti tauolta. Kahdessa aiemmassa startissa hevonen on esittänyt hyviä otteita. Moni muu media näkee Sorbetin yllä suurempia haamuja juoksunkulun suhteen, joten oletettavaa on, että peliosuus tulee vielä laskemaan ja Sorbet onkin hyvä varma illan kierrokselle.

Päivän ideavarma

Benjamin S.H. (T86-1) näytti jo viime vuonna kykyjään ikäluokkatasolla tehden hyviä suorituksia. Parhaimmillaan keskipitkän matkan 12,6-vauhtia kulkenut ori jaksaa mennä juostavan matkan ja virekin on nousukäyrässä. Viimeksi tauolta palannut hevonen kiersi johtavan rinnalle, mistä kamppaili asiallisesti. Huomioitavaa tosiaan on, että startti alla hevonen parantanee otteitaan ja lisäksi se juoksi tuon startin kengät jalassa. Sisärata ei ole hevoselle paras mahdollinen lähtöpaikka, muttei se välttämättä myöskään koidu hevosen kohtaloksi voiton suhteen, sen verran hyvin ori kiihtyi viime vuoden puolella Kalmarin startissa kovia hevosia vastaan. Vaikka ori keulan menettäisikin, on sillä hyvät mahdollisuudet päästä hakemaan ne takaisin. Vain kuusi prosenttia pelattuna ori maistuu ideavarmaksi saakka!

Päivän potintekijä

Riptide R.D. (T86-8) joutui viime startin jälkeen ilmeisesti pelureiden unohdettujen tipsien listaan, sen verran vähän hevosta on tällä kertaa yhden nollasijoituksen jälkeen pelattu. Tuon kyseisen Solvallan nollastartin saa kuitenkin unohtaa. Tuttuun tapaan nopeasti matkaan avannut ruuna haki keulapaikan nimiinsä ja sai tehdä omaa juoksuaan, muttei jaksanut kuitenkaan perille saakka. Syyksi selvisivät varustemuutokset, joiden takia hevonen ei rauhoittunut keulapaikalle, vaan tuhlasi voimiaan, mikä automaattisesti oli pois lopusta.

Tällä kertaa palataan takaisin vanhaan, joilla hevonen teki toissa kerralla hyvän tauolta paluun parijonosta. Hevonen tuli tasatahtia maaliin Maximus M.M:n kanssa, joka on tällä kertaa yli kolme kertaa enemmän pelattu. Riptide R.D:llä on ihan potentiaalinen keulasauma hyvältä lähtöpaikalta ja vaikka hevonen ei pääsisikään keulaan, saanee se silti hyvän juoksun kärjen tuntumassa.

Vihjesysteemi

1 Benjamin S.H. (10,5)

1,10,7 (5,8)

1,12,2,5,4,10,9 (3,11)

4,8,9,1 (3,7)

8,1,6,2,12 (3,4)

6 Sorbet (3,1)

5,8,4,9 (2,1)

10,4,5,2 (7,9)

6720 riviä - 201,60 euroa

