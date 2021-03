Ravivihje: Mantorpin Toto75-kierroksella riittää varmavaihtoehtoja

Kuva: Ville Toivonen

Daniel Redén ja Örjan Kihlström ovat ravipäivän avainhahmot lauantain Toto75-kierroksella. Örjan Kihlström ohjastaa päivän eniten pelattua Digital Summittia ja Redén valmentaa vihjesysteemin molempia varmoja Dwayne Zetiä sekä Heavy Soundia. Lisäksi kaksikolla on monta muutakin yhteistä voittosaumaa kuten Illfindmywayhome, Joyful Trix ja Amiral.

Lauantain kierroksella on jaossa ensimmäiset himoitut divisioonafinaaliliput Solvallan Elitloppet-viikonlopun finaaleihin. Kevätkin tekee samassa tuloaan ja se tarkoittaa huippuhevosten esiinmarssia.

Suurista suosikeista Heavy Sound ja Digital Summit tuntuvat molemmat aika saapuvilta, mutta toinen niistä kuitenkin varmistetaan suuren potin toivossa. Daniel Redénin tallista riittää myös muitakin varmavaihtoehtoja kuin Heavy Sound.

Päivän varmat

Heavy Sound (T75-3) pystynee sisältä pitämään keulapaikan, mikä toki helpottaa tehtävää voiton suhteen. Mikään keulaspesialisti hevonen ei kuitenkaan ole, vaan todellinen superhevonen, joka tulee paikasta kuin paikasta. Antonio Trot on toki kunnioitettava vastustaja, mutta se on arvottu jälleen ikävälle lähtöradalle sekä kevään saapuminen saattaa enemmän suosia suuret vauhtivarat omaavaa Heavy Soundia. St. Michelinkin Mikkelissä voittanut ruuna on kärsinyt uransa aikana ongelmista, mutta on siitäkin huolimatta tullut aina takaisin huipulle ja tauolta paluu Axevallassa antoi taas viitteitä siitä, että ruunalta on lupa odottaa paljon tulevalta kaudelta.

Dwayne Zet (T75-1) on joko–tai-tapaus, eli se joko ravatessaan voittanee lähdön tai sitten laukkaa eikä sijoitu ollenkaan. Ruuna on kyvyiltään lähdön ylivoimaisesti paras hevonen, mutta voltin nelosradan takia siihen ei sovi sokeasti luottaa. Peliosuus on pysynyt kuitenkin hyvissä raameissa ja se toimii vihjesysteemin toisena varmana.

Nelivuotiaana siipiään ikäluokkalähdöissäkin kokeillut ruuna teki loppukaudesta hienoa jälkeen ravaten 12-tuloksia pöytään kovien esityksien pääteeksi. Eskilstunan 75-voitossa hevonen oli huikea keulapaikalta ravaten täyden voltin aikaan 12,8. Solvallan finaaleissa 12,6-tulos ei riittänytkään enää kuin sijaan nolla, mutta tuossa startissa juoksu vain meni yksinkertaisesti liian raskaasti ruunan jouduttua kiertämään kolmannen kautta johtavan rinnalle. Tuhannen metrin ollessa 11,1-vauhtinen ei hevoselta vain voinut vaatia enempää tuolloin. Kausiavaus Solvallassa jätti hyvän kuvan hevosesta ruunan liidellessä keulasta helppoon voittoon. Startti alla nähtäneen vieläkin parempi Dwayne Zet.

Päivän ideamerkki

M.T.Oscar (T75-5) ansaitsee jo onnistua voiton muodossa ja vaikka mailin matka ei olekaan tasaiselle avaajalle optimimatka, on huippupaikalta ori pelisuosituksen arvoinen tässä. Toissa kerralla Solvallan 75-finaaleissa ruuna tuli tilat saatuaan juosten maaliin täysissä voimissa. Viimeksi Åbyssä juoksu meni pieleen, kun hevonen joutui pakittamaan ulkoradoilta takajoukkoihin. Sieltä Mika Forssin ajokki kehitti vihaisen 11,2-vauhtisen kirin ehtien lopussa viidenneksi. Loppusuoraa ori tuli suorastaan syöden. Viisivuotiaan olemus oli kaikkinensa todella hieno eikä tämän kertainen tehtävä ole tasoltaan niin kova kuin mitä aiemmat lähdöt. Kolmossuosikkina ori on päivän ideamerkki.

Vihjesysteemi

4 Dwayne Zet (11,1)

2,6,3,8,10,12 (4,11)

1 Heavy Sound (8,2)

11,2,10,8,4,5,9 (6,7)

2,4 (1,3)

2,4 (7,3)

7,1,4,8,12,11 (13,3)

1008 riviä - 50,40 euroa

