Ravivihje: Monté-spesialisti Nitro Diablo Vermon varmana

Terhi Piispa-Helisten

Janita Antti-Roikon ratsastama Nitro Diablo on 65-vihjerivin varma.

Vermon kierros käynnistyy tasokkaalla monté-lähdöllä. Viime kaudella Pohjoismaiden mestaruuden uusinut ja Finlandia-montén nimiinsä vienyt Nitro Diablo voitti montéssa kaikkiaan kymmenen kertaa. Viime kilpailuissaan ruuna on näyttänyt hienolta, vaikka kärryt perässä menestystä ei olekaan tullut.

Suosikin selkään hyppää jälleen Suomen tämän hetken johtava monté-ratsastaja Janita Antti-Roiko, joten ruuna on suosikkiasemansa ansainnut.

Arkenttiinan voittokulku on hiipunut, mutta Kouvolan kilpailun perusteella tamma jatkaa hienossa vireessä. Tuuskasen voittamassa lähdössä Teemu Okkolinin ajokki oli neljäs hyvällä tuloksella. Lissun Assi on Valkeala-ajon sankarin Lissun Eerikin sisko ja otteet alkavat olla sen mukaisia. Terho Rautiaisen suojatti tekee luotettavaa jälkeä, eikä ole ronkeli juoksun suhteen. Hujake on lähdön kyky-ykkönen, mutta epävarmuus riivaa. Paikka on hitaahkolle lähtijälle ikävä eikä harha-askeliin ole varaa. Mitori ja Villikuti saavat vielä paikan systeemistä.

Kolmannen kohdelähdön luonne muuttui paljon Exuberancen poisjäännin myötä. Deangelo kiri Teivossa ulkoratoja pitkin hienosti kakkoseksi. American Hero kärsii takarivin paikastaan, mutta kuuluu kaikille lapuille. BWT Caesar ja pitkästä aikaa ilman kenkiä kilpaileva Vixpress Li mahtuvat myös kuitille.

Viime kauden parhaana suomenhevostammana palkittu Hetviina näytti Mikkelin lämmityksessään kenties paremmalta kuin koskaan. Siellä tamma oli kirivaiheessa tahmea, mutta paransi paljon Kuopioon. Siellä kiri tyssäsi maalisuoran alun laukkaan ja siihen paloi kenties voitto.

Tuttu kilpakumppani Liisan Tulilintu palasi samaiseen Kuopion lähtöön lähes viiden kuukauden tauolta. Aikaisessa vaiheessa keulaan rynnistäneen tulisieluisen tamman askel alkoi painaa 300 metriä ennen maalia, mutta esityksessä oli paljon hyvää. Pitkän takamatkan juoksulangalta se sinkoaa taas omaa vauhtiaan liikkeelle ja tällä kertaa veto voi kantaa jo maaliin saakka.

Viidennen kohteen Way To Go sai ansaitsemansa voiton Tampereelta. Johtavan rinnalta upeasti punnertanut ruuna lähtee hyvältä paikalta matkaan selvänä suosikkina. Hullutuksiin tuskin lähdetään, sillä hevonen starttaa jo lauantaina Teivossa isopalkintoisessa Gli-finaalissa.

Stonecapes Respect ei ollut Killerillä oma itsensä, mutta pystyy paljon parempaan. Mas Bella jäi Kouvolan tasokkaassa lähdössä täysin vaille kiriväyliä, eikä sitä voi huippupaikaltaan unohtaa. Lady Nightingale on tauluaan paljon paremmassa vireessä.

Päätöskohteen Piece Of Hero oli Kouvolassa hyvä, vaikka hopealle jäikin. Ikäluokkakisoihin tähyävä sukuruuna parantanee edelleen otteitaan ja pystyy paljoon, mikäli lähtee ravilla. My Radio Gaga jäi vaille kiritilaa Joensuussa, eikä sen voitto saa yllättää. Ashley Face on vahvan hevosen maineessa ja kirii aina hyvin perille.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 2 Nitro Diablo (7,1)

Lähtö 2: 9 Arkenttiina, 10 Lissun Assi, 1 Hujake, 6 Mitori, 3 Villikuti (2,4)

Lähtö 3: 6 Deangelo, 9 American Hero, 7 Bwt Caesar, 1 Vixpress Li (10,2)

Lähtö 4: 10 Hetviina, 13 Liisan Tulilintu (12,3)

Lähtö 5: 2 Way To Go, 3 Stonecapes Respect, 1 Mas Bella, 8 Lady Nightingale (5,10)

Lähtö 6: 5 Piece Of Hero, 6 My Radio Gaga, 11 Ashley Face (4,7)

480 riviä x 0,1 e = 48 euroa

