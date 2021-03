Ravivihje: Tauolta palaavat hevoset ovat suuressa roolissa illan Toto86-kierroksella

Kuva: Ville Toivonen

Erik Adielsson ohjastaa vihjesysteemin toista varmaa Hemisphereä Toto86-pelin neljännessä kohteessa.

Kierroksella on vihjeiden kirjoitushetkellä kolme yli 50 prosenttista suosikkia, joista yksi varmistetaan vihjesysteemissä ja toisesta pelataan kokonaan ohi vastavarmalla. 70 prosenttia luotettu Deal Done Zet on hyvä hevonen, joka tähtää koko matkan johtoon, mutta siitä huolimatta 70 prosentin peliosuus on täysin ylimitoitettu.

Päivän varma

Iceland Falls (T86-7) ei ole mikään vuoden pelihaku, sillä tauolta palaavan tamman ympärille liittyy aina kysymysmerkkejä. Tällä kertaa tehtävä on kuitenkin niin sopiva, että tamma toimii tukipilarina vaikealla 86-kierroksella tauosta huolimatta. Kovissa 75-divisioonissa meritoitunut hevonen vakuutti toissa kerralla suoraan kahden kuukauden tauolta voittamalla hyvällä tyylillä kovatasoisen lähdön. Kausi päättyi Bergsåkerin seitsemänteen sijaan vaisumman suorituksen jälkeen, mutta tuolloin oli kova kurakeli ja lisäksi tamma joutui juoksemaan kenkäpakon takia kengät jalassa. Tällä kertaa kengät päästään riisumaan ja kelikin oli suotuisampi. Hyvältä paikalta on loistosaumat keulajuoksuun, jollaisen jälkeen tamma olisi vaikeasti kukistettavissa.

Päivän ideavarma

Hemisphere (T86-4) on vain entistä hurjempi varmahaku suoraan tauolta ja takarivistä, mutta peliosuuden pyöriessä ainoastaan 16 prosentin tuntumassa, on ruunaa pakko yrittää ideavarmana. Suursuosikki Deal Done Zetin ja Hemispheren välistä voimasuhdetta kuvaa muun muassa Rommen lokakuinen startti, missä Hemisphere jätti suursuosikkia kymmeniä metrejä. Tuolloinkin asetelmat olivat vastaavat lähtöratojen puolesta. Sen jälkeen Hemisphere jatkoi voittotehtailua upealla esityksellä ravaten komean 12,7-voittotuloksen Solvallan lokakuisissa olosuhteissa. Kausi päättyi Rommen nelossijaan, missä ruuna oli pelattu 1,5-kertoimiseksi suosikiksi Witaspin hurjia kolmevuotiaita Chablis Ribbiä ja Jacoby Keeperiä vastaan. Siinä juoksu meni raskaanlaisesti ja ruuna putosi lopussa totosta. Luokkamenijä ei tule terveenä ollessaan jäämään 200 000 kruunun sarjoihin ja se toimii varmana tauostakin huolimatta.

Päivän potinräjäyttäjä

Center Bus (T86-8) on kerännyt ainoastaan yhden prosentin pelikannatuksen. Ei ruuna missään nimessä ole todennäköisimpiä voittajia, muttei ruunaa kannata täysin unohtaa useammasta merkistä. Nopea avaaja saattanee saada hyvänkin juoksun, eikä ole välttämättä ratkaisevasti muita huonompi tässä. Helmikuun voitossa ruuna teki ihan hyvän juoksun. Toissa kerralla hevonen sai nätin juoksun keulassa juosseen One For Allin takana, joka on mukana tälläkin kertaa. Loppukaarteessa vauhti tyssäsi täysin, mutta näytti siltä, että hevosen kärryt olisivat olleet hakauksessa ulkopuolella olleen hevosen kanssa. En tuijottaisi liikaa tuohon starttiin. Viimeksi hevonen laukkasi alkumatkasta hylkäykseen.

Vihjesysteemi

1,10,7,2,3,4,9 (8,12)

5,10,3,7 (1,4)

7,6,9,10,1 (3,5)

10 Hemisphere (1,9)

7,4,6 (2,3)

8,1 (9,10)

3 Iceland Falls (1,5)

3,8,4,12,9,6 (2,10)

5040 riviä - 151,20 euroa

