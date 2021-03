Ravivihje: Parvelan Retu tuikkii Teivon supertähtenä – tarjolla ideavarma ja totopommi

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Viime syksynä Mäster Gustafs Pokalin Bodenissa nimiinsä vienyt Just a Flirt ei viihtynyt Vermon märissä olosuhteissa. Jasmiina Ahon suojatti haastaa Teivossa suosikki Credit To Loven kamppailuun voitosta.

Paussilta palaavan Petri Laineen timantin Parvelan Retun talvikunnon testaa tuttu kilpakumppani Stallone, joka loisti kauden avauksessaan kiihdytyssuoran laukan jälkeen. Parvelan Retu on silti vihjesysteemin ensimmäinen sinetti, sen verran ylivertainen ori on ollut ikätovereihinsa verrattuna.

Lämminveristen Kavioliigassa seurataan Evaluaten avausta Pekka Korven valmennuksesta ja Reima Kuislan omistuksesta. Takariviin arvotun 09,4-aikaisen oriin osaamisen pistää puntariin ykköspaikan saanut Le Gros Bill. Antti Teivainen kannustanee ajokkinsa johtoon, ja muiden ohitusmahdollisuudet ovat tämän jälkeen ohuet. Le Gros Bill on rivin toinen kannatinpalkki.

GLi GP:ssä käydään 12 000 euron ensipalkinnosta tasainen ja armoton mittelö. Jo kuudesti tällä kaudella ykköseksi yltänyt kotiradan Astrum kantaa suosikin manttelia, mutta varmistuksia vaaditaan.

Ideavarmaa etsivät kohdistavat katseensa toisen osakisan Just a Flirtiin. Vikkelä vimpeliläinen avasi kautensa erinomaisesti, mutta viimeksi tuli raskaalla radalla johtopaikalta väsy railakkaan tempon jälkeen. Valmentaja Jasmiina Aholla on asiaan selitys.

”Juoksu oli toki pettymys, mutta radan kunto oli vielä isompi pettymys. Kun näin kaviouran, sanoin Hannulle (ohjastaja Torvinen), että mitä jos ajaisit raparadalla selästä. Aavistelin, että pyrkivällä hevosella voi käydä noin tuossa kelissä. Lisäksi Just a Flirtillä meni kurkku tukkoon, kun kuski otti hevosta kiinni”, Aho kertoo.

Hänen mukaansa ruunan varusteita muutetaan Teivoon maltillisesti. Paikka on vaikea, mutta Aho sanoo, että Just a Flirtille passelilla pikamatkalla ajetaan räväkästi eteenpäin. Voi hyvinkin olla, että Just a Flirt ehtii alussa edelle suosikki Credit To Lovesta. Tämä voi olla avain voittoon.

Neljännessä kohteessa kisaava hyvävireinen Madam's Viggo Boy voi laukaista totopommin, vaikka voitot ovatkin kiertäneet ruunaa.

”Madam's Viggo Boy ei ole lopussa ajettavissa. Helmikuun ekassakin kisassa kun mentiin voittajan kanssa maalikamerankuvaan, sitä ei voinut päästää lainkaan. Ruunalla on koetettu joka starttiin eri vehkeitä ja eri balanssia, mutta se epävarmuus on ilmeisesti jonkun aiemman trauman vuoksi takaraivossa. Kotona Madam's Viggo Boy ei laukkaa millään”, valmentaja-ohjastaja Jonny Länsimäki kuvailee.

”Teivon keskipitkä matka sopii, tämä ei ole koskaan juossut itseään väsyksiin. Ilmeisesti päästään laittamaan kesäkengät jalkaan, ja luulisin siitä olevan suurta hyötyä. Käyn huomenna vielä Seinäjoen radalla kokeilemassa vetolappuja, niitä ei mun mielestä ole ruunalla ennen kokeiltu. Näkisin, että Teivossa on kaikki mahdollista, sillä vastus ei ole kovimmasta päästä. Aion ottaa alun varman päälle ja koettaa pitkää kiriä. Madam's Viggo Boylla ei ole tili vielä täynnä. Tämä on vähän erikoinen nuori, niin kuin on kuskinsakin.”

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 8 Parvelan Retu (6,5)

Lähtö 2: 7,3 (4,2)

Lähtö 3: 7,12,8,16,4,1,15 (5,9)

Lähtö 4: 6,2,3,1,12,13,15 (16,8)

Lähtö 5: 6,5,1 (10,9)

Lähtö 6: 1 Le Gros Bill (2,11)

Lähtö 7: 3,1,5,6,15 (4,8)

1 470 riviä x 0,05 euroa = 73,50 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 7: Kiss of Judas kohtaa GLi GP:ssä kivikovan vastuksen. Ruunan ravissa on ollut kulmikkuutta, mikä syö tehoja. Lauantaina ei ole varaa antaa piiruakaan tasoitusta.

Viikon varma

Toto75, lähtö 6: Seinäjoki Raceen tähtäävä Le Gros Bill jatkanee keulavoittojen tiellä.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 3: Teppo Tuisku on esiintynyt jatkuvasti edukseen, vaikka voitot ovatkin olleet kortilla. Viimeksi ruuna paikkasi alun laukkansa esimerkillisesti.