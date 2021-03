Ravivihje: Päivän Toto75-varma jää yksinäiseksi merkiksi loukkupaikasta huolimatta

Kuva: Ville Toivonen

Adrian Kolgjini ohjastaa ja valmentaa vihjesysteemin toista varmaa Ubiquarian Facea viidennessä Toto75-kohteessa.

Kierros on urheilullisesti toki huippuluokkaa, kun Ruotsin Toto75-finaalilähdöistä on kyse. Tämän lisäksi toisena kohteena ravattava Margaretan Tidiga Unghästserie nelivuotiaille oreille ja ruunille on tasoltaan todella hieno. Suosikkina on tauolta palaava suomalaistaustainen Manny Muscle.

Päivän varmat

Handsome Brad (T75-7) teki komean tauolta paluun Axevallassa ja on startti kropassa valmis voittamaan kultadivisioonafinaalin. Viimeksi Axevallassa ruuna taittoi matkaa neljännessä parissa ulkona, mistä ori teki vahvan kirin kiihtyvässä vauhdissa ehtien lopussa toiseksi. Huippupaikalta hevosella on loistosauma torjua ulkoa kovaan matkaan ampuva Disco Volante. Mikäli ori lähtisi yhtä kovaa kuin esimerkiksi viime kesänä Kymi Grand Prixissä Kouvolassa, onnistuisi tuo temppu vaivatta. Mikään keulariippuvainen ori ei tietysti ole, mutta siitä hevonen olisi päätä pidempi kovatasoisessa lähdössä Sorbettia, Disco Volantea, Antonio Trottia ja kumppaneita vastaan. Hieman yli 40 prosenttia luotettu Handsome Brad toimii vihjesysteemin toisena varmana.

Ubiquarian Face (T75-5) arvottiin ikävälle sisäradan lähtöpaikalle, sillä ori ei ole mikään starttikatapultti ensimmäisillä askelillaan. Siitä huolimatta juoksu saattaa mennä yllättävänkin hyvin, sillä lujaa matkaan avaavilla Mr Clayton J.F.:llä ja Remarkable Feetillä saattaa hyvinkin olla mielessä selkätaktiikka, jolloin Ubiquarian Face saattaisi päästä hakemaan keulapaikan. Ensin mainitulta keulapaikan saisi haettua käytännön varmasti, mutta jälkimmäisellä saattaa olla vaihtoehtona yrittää keulasta, mikäli Jörgen Westholm lataa lähtöön. Siitä huolimatta uskon kuitenkin Westholmin valitsevan ennemmin taktiikan hyvän hevosen perästä, sillä ori tekee parhaimmat juoksut selkäreissulla.

Ubiquarian Face avasi viisivuotiskautensa Axevallassa komealla esityksellä voittamalla johtavan rinnalta 75-lähdön. Startti alla hevonen tuskin ainakaan huonontanee. Mikäli ori pääsisi keulapaikalle, olisi se vaikea lyötävä. Hevonen toki osaa tehdä juoksunsa myös muualtakin. Kyvyiltään ori on lähdön paras ja peliosuus onkin jäänyt haasteellisen ykköspaikan ansiosta mukavan maltilliseksi.

Päivän ideamerkki

Zeolit (T75-3) kilpailee alustavan tiedon mukaan ensimmäistä kertaa urallaan ilman kaikkia kenkiä. Sen lisäksi ruunalle lyödään ensimmäistä kertaa myös jenkkikärryt perään. Huippukunnossa kilpailevalla ruunalla on loistosauma torjua keulapaikka uusilla varustemuutoksilla kera huippukuski Erik Adielssonin. Toissa kerralla Rommessa Zeolit teki hienon kirin viidennestä parista ulkoa ravaten kolmatta ilman selkää viimeiset 900 metriä ehtien lopulta kolmanneksi. Viimeksi Axevallassa ruuna revitti kolmannen radan kautta lopulta aina keulaan saakka. Loppusuoralla askel alkoi hieman painamaan, muttei esitystä sovi suuremmin moittia, vaikka hevonen jäikin lopulta kuudenneksi. Ainoastaan 14 prosentin peliosuudella Zeolit on koko Toto75-kierroksen paras merkki.

Vihjesysteemi

5,9,2 (3,7)

5,2,9 (8,10)

4,5 (6,10)

Kaikki 14 hevosta (1,2)

1 Ubiquarian Face (7,5)

1,8,3,6,2 (12,5)

2 Handsome Brad (7,6)

1260 riviä - 63 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä