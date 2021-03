Ravivihje: ”Jos Vermossa sujuu kaikki niin kuin toivon, yritetään seuraavaksi Etain Royalin nimikkokisaan Seinäjoelle" – Morris tähtää isompiin lähtöihin

Terhi Piispa-Helisten

Morris esitteli jo viime vuonna kovaa luokkaansa. Derby-finaalin pilasi laukka.

Avauskohteen Kartier on kuuteen viimeiseen kilpailuun voittanut kolmesti ja ollut kahdesti toinen. Tampereella siltä lähti kenkä alkumetreillä, joten sen kisan voi unohtaa. Heikki Mikkosen silmäterä on onnistunut voittamaan valtakunnan ykköshevosia, joten nyt omassa sarjassaan sen kuuluu olla suuri suosikki. Kujanpään Jyräys on hyvältä paikaltaan mielenkiintoinen vastustaja, etenkin mikäli se pääsee juoksemaan ilman kenkiä.

Arctic Lover on aloittanut kautensa hyvin. Viimeksi se pääsi sujuvasti keulaan, mutta joutui lopussa venymään parhaimpaansa ja voitti vain niukasti. North Lexus tekee aina hyvän kirin ja pienessä lähdössä lähtöpaikka ei ole este menestykselle. Jugador ja Sahara Sandstorm voivat jäädä peleissä liian vähälle huomiolle. Tasainen ja erittäin vaikea kohde, johon kannattaa satsata merkkejä.

Elina Laakkosen tallista tulee Derby-sarjaan EL Indeed. Se laukkasi Kouvolassa alussa, mutta kulki sen jälkeen mallikkaasti. Viimeinen kierroksen tamma polki 14-vauhtia ja viimeiset 400m alle 12-kyytiä. Lady Rock oli kauden avauksessaan vakuuttava ja Tuomas Korvenojan talli purjehtii kovassa myötätuulessa. Paremmilta paikoilta lähtevät Ashley Face, Fango Jett ja Moniman ovat myös mahdollisia pärjääjiä.

Derby-finalisti Morris on ideana neljänteen kohteeseen. Omistaja-valmentaja Kari Savolainen ajoi Kouvolan T75-kisassa oriin yhdeksänneksi.

”Morris oli todella hyvä Kouvolassa. Vakuuttelin itselleni ennakkoon, että en lähde ajamaan aikaisin johtavan rinnalle. Muut vauhdinpitäjät kun laukkasivat alussa, ajattelin sitten rymistellä vauhdilla eteenpäin. Takakaarteessa jouduin hieman korjaamaan ulospäin ja siitä tuli laukka. Sen jälkeen istuin vain kyydissä ja ori polki 16-vauhtia 3100m läpi ja tuli korvat kiinni lujaa maaliin.”

Talven aikana lahjakkuus on ottanut treenit hienosti vastaan ja kehittynyt kaikilla osa-alueilla. Haaveissa olisi kevään isot tapahtumat.

”Jos Vermossa sujuu kaikki niin kuin toivon, yritetään seuraavaksi Etain Royalin nimikkokisaan Seinäjoelle. Sieltä voittaja kuittaa paikan Solvallan Elitloppet-viikonlopun suurkilpailuun. Eteen vaihdetaan kesäkengät ja toiveikkaina lähdetään Vermoon”, jatkoi Kari Savolainen.

Peanuts on tammalähdön suosikki. Joensuun kilpailussa se oli vielä taukotahmea, mutta viimeksi se liiteli kevyesti muiden ulottumattomiin. Willow Pride haastaa suosikin heti kiihdytyksessä, mutta uskon Anne Kankaan valmennettavan johtavan lähdöstä maaliin. Stonecape`s Queila kannattaa mahduttaa mukaan, jos varmat löytyvät toisaalta.

Päätöskohteessa Tinderi on mielimatkallaan lähellä voittoa. Alkuun ei tarvitse panostaa ja Heikki Mikkosen suojatti jyrää aina vahvasti perille asti. Virin Urho ja Qepe Pointti ovat myös jaksavia menijöitä. Ne eivät anna armoa, mikäli suosikki hairahtuu laukan puolelle.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 7 Kartier, 2 Kujanpään Jyräys (8,3)

Lähtö 2: 5 Arctic Lover, 8 North Lexus, 1 Conny Sisu, 3 Selene Lune, 9 Jugador, 6 Captain Morgan U.S., 4 Sahara Sandstorm (7,2)

Lähtö 3: 6 El Indeed, 7 Lady Rock, 3 Fango Jett, 2 Ashley Face, 5 Moniman (4,1)

Lähtö 4: 14 Morris, 10 El Houdini, (5,4)

Lähtö 5: Peanuts (10,5)

Lähtö 6: 11 Tinderi, 9 Virin Urho, 4 Qepe Pointti (13,2)

420 riviä x 0,10e = 42 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä