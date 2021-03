Ravivihje: Ruotsin Toto86:ssa on pelillistä ideaa - suuret suosikit varmistetaan

Kuva: Antti Savolainen

Rikard N Skoglund ohjastaa Robert Berghin valmentamaa Spickleback Facea Toto86-pelin kuudennessa kohteessa.

Kierros on etukäteen katsottuna ehkä jopa normaalia simppelimmän oloinen, vaikkakin suuret suosikit ovat keränneet liikaa peliä alustavissa peliosuuksissa.

Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan, jotka ovat alle 30 prosenttia pelattuja. 70 prosenttinen jättisuosikki Moses ja Morten Juulin menestyshevonen Hunter Dragon varmistetaan vihjesysteemissä.

Päivän ideavarmat

Dream Kåsgård (T86-1) on monipuolinen hevonen, jolla on ihan jonkinlainen sauma päästä jopa keulapaikalle saakka. Suosikki Express A.P. on kyvyiltään aikalailla samantasoinen hevonen Dream Kåsgårdin kanssa, mutta sen juoksusta uhkaa tulla haastavampi sisäradan lähtöpaikan myötä. Flemming Jensenin ajokki voitti viimeksi Ålborgissa keulapaikalta. Suosikit kohtasivat muun muassa Ålborgissa myös 29. joulukuuta, missä kaksikolta nähtiin aika tasavahvat esitykset, vaikka Dream Kåsgård tuolloin suosikille hävisikin.

Lähtökiihdytyksessä uhkan heittää ulkoa kovaa avaava Cruise, mutta sillekin kelvannee selkä eteen Åbyn Open Stretch -radalla. Dream Kåsgård jaksaa tehdä kyllä itsekin töitä ja kengättömyys auttaa hevosta entisestään. Kakkossuosikkina ori on loistava haku ideavarmaksi.

Spickleback Face (T86-6) tunnetaan tasaisena avaajana auton takaa, mutta se johtunee pääasiassa siitä, ettei hevosella olla monesti panostettu alkukiihdytykseen. Muistissa on niinkin vanha kuin vuoden 2017 alkukiihdytys Bergsåkerista, missä hevonen piti sisäradalta vaivattomasti keulat. Vuodet ovat vierineet ja sarjat ovat koventuneet, muttei huippulahjakas ruuna jää alussa siltikään telineisiin.

Kunto hevosella on rautaa. Toissa kerralla ruuna oli mahdottoman tehtävän edessä Åbyssä, missä hevonen taisteli todella urheasti. Sen jälkeen Eskilstunassa ruuna jyräsi johtavan rinnalta voittoon ohittaen Remarkable Feetin loppusuoran taistossa. Keulasta ruuna ei olisi lyötävissä, mutta kuten on nähty, niin monipuolinen hevonen pystynee menestymään muualtakin.

Päivän ideamerkki

Gitte Silvåkra (T86-8) on noussut eittämättä elämänsä vireeseen. Todella rautaisia suorituksia tehnyt tamma teki viime startissa elämänsä parhaimman juoksun ja jos tamma jatkaa samanlaisena, pystyy se voittotaistoon paikasta kuin paikasta. Viimeksi Bergsåkerissa hevonen joutui avaamaan ensimmäiset sadat metrit todella kovaa puolustaessaan keulapaikkaa, jonka se myös pystyi pitämään. Sen jälkeen tamma rauhoittui hienosti hiljaiseen matkavauhtiin, kunnes viimeisellä takasuoralla vauhti taas kiihtyi. Kahdesta repivästä spurtista huolimatta tamma pakeni lopussa omille teilleen.

Todella lujaa matkaan avaavan tamman keulasaumojakaan ei voida täysin poissulkea, vaikka selkeä suosikkitapaus onkin, että Moon Zappa pitää keulapaikan, josta sillä myös ajettaisiin. Siitä huolimatta vain 12 prosenttia luotettu Gitte Silvåkra maistuu pelimielessä.

Vihjesysteemi

3 Dream Kåsgård (1,5)

2,5 (9,3)

1,6,3,11 (2,8)

2,1,7,10,3,5 (11,8)

6,8,3,1,2 (11,12)

5 Spickleback Face (2,7)

2,4,1 (13,10)

1,7,4,3 (6,12)

2880 riviä - 86,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä