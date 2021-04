Ravivihje: Ideavarmat keulaan ja kukat -taktiikalla Ruotsin Toto75-pelissä

Ville Toivonen

Gunnar Melander ohjastaa ja valmentaa kierroksen pankkia Månlykke A.M:ää, jonka peliosuus huitelee Toto75-pelissä 70:n prosentin paremmalla puolella.

Kierros on toki urheilullisesti todella mielenkiintoinen, mutta ennen kaikkea myös pelillisesti kiehtova. Toto75-pelissä on jackpotrahaa hieman vajaa 500 000 euroa. Vihjesysteemi rakennetaan kahden alipelatun varman varaan. Kierroksen suurin suosikki on neljännen kohteen Månlykke A.M, joka kuitenkin saa kaverikseen muutaman varmistusrastin.

Päivän ideavarmat

Harvard Student (T75-2) voitti lähtörata-arvonnan, jonka ansiosta sillä on huippusaumat torjua ulkopuolelta lähtevät kovat avaajat. Aktiivinen kuski Victor Rosleff ajanee suojatillaan suurella todennäköisyydellä lähdön keulapaikalta, mistä tamma on pelimielessä huippukiehtova.

Axevallassa kaksikko hallitsi tapahtumia keulapaikalta. Sen jälkeen tamma ei pystynyt voittoihin Linda Sedströmin ajamana, muttei esityksiä sovi kuitenkaan moittia. Viimeksi Solvallassa hevonen sijoittui vasta kuudenneksi, mutta esitys oli ilman muuta parasta Harvard Studenttia, mitä vähään aikaan ollaan nähty. Tamma joutui tekemään viidennestä ulkoa kovan esityksen Klass II -finaalissa ehtiessään kuudenneksi. Päätöslenkin tamma tuli 11,4-vauhtia joutuen kirimään ulkoratoja pitkin, osan matkaa jopa ilman vetoapua. Kengättömyys näytti tuovan mukavaa apua tamman otteisiin ja hevonen jatkaneekin samalla balanssilla myös Rommessa.

Final Dream (T75-5) on vasta nelossuosikkina todellisessa tarjouksessa ja onkin samalla koko kierroksen paras peli-idea. Eturivin nopein avaaja ottanee keulapaikan haltuunsa, ja vaikka ulkopuolelle ilmestyvä Vikens High Yield tuleekin tuota paikka kysymään, ajanee Linda Sedström suojatillaan lähdön keulasta. Tauolta paluussa ruuna oli todella sitkeä tälläkin kertaa mukana olevan Cab Lanen ulkopuolelta. Startti alla hevonen vain parantanee. Vaikka todennäköistä on että Final Dream joutuu kovan paineen alle Robert Berghin vaatiessa ulkopuolella vauhtia, on se silti vain 10 prosenttia pelattuna kaikista riskeistä huolimatta pelin arvoinen yritys.

Päivän pottimerkki

Håna Amilla (T75-3) on tietysti hidasteena takarivin lähtöpaikka, minkä takia hevosen ei kuulukaan olla lähdön kuumimpia suosikkeja, mutta siitä huolimatta alle kolmen prosentin peliosuus on täysin järjetön. Taulussa näkyvissä voittojuoksuissa ruuna oli oikein hyvä ja muun muassa toissa kerralla Rommessa ruuna voitti selityksittä lähdön suosikin Epimetheuksen. Viimeksi Mantorpissa ruuna oli maalissa seitsemäs, mutta tuon startin saa unohtaa. Tuolloin hevonen jäi poikittain väsyvän taakse pussiin loppukaarteessa ollessaan vielä täysin voimissaan.

Vihjesysteemi

6,4,10,2,9,7,1,12 (5,3)

2 Harvard Student (13,11)

3,6,10,11,2,12,8 (4,5)

8,12,3,13 (5,6)

4 Final Dream (10,12)

2,6 (4,8)

9,3 (7,4)

896 riviä - 44,80 euroa

