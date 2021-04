Ravivihje: Kolmevuotispokaalissa tuima taisto ikäluokan herruudesta

Terhi Piispa-Helisten

Timo Korvenheimo tuo peräti neljä valmennettavaansa Kolmevuotispokaaliin tavoittelemaan 10 000 euron ykköspalkintoa.

Ensimmäisessä 65-kohteessa Deangelo lähtee auton takaa vauhdikkaasti liikkeelle, eikä ole lyötävissä mikäli onnistuu pitämään johtopaikan. Effronte Photo lähtee myös ripeästi, eikä Jukka Torvisella ole kiihdytyksessä muuta tavoitetta kuin ohittaa suosikki alkumetreillä. American Hero pystyy takarivistäkin kirimään kärkeen, mikäli alku menee rajusti ylivauhtiseksi. Tuomas Korvenojan BWT Caesar ei ole alussa nopeimpia ja ikävältä paikaltaan se jää varahevoseksi.

Suosikin nimeäminen toiseen kohteeseen on harvinaisen hankalaa. Lähtö on äärimmäisen tasainen ja monella hevosella on mahdollisuus voittoon. Yllättäjistä mainittakoon Eero Laitisen ohjastama Kaappi, joka näytti Kouvolassa hienolta, mutta pilasi heti alkumatkasta laukkaan.

Marjo Lindströmin valmentama King Cole on upea ilmestys. Maharajahin neljävuotias poika on voittanut kaikki laukattomat juoksunsa. Viimeistä edellisessään se laukkasi alkumatkalla, mutta kiri lopun neljättä rataa pitkin 13-vauhtia ja ennätti neljänneksi. Viimeksi Hannu Torvisen ajokki haki keulapaikan kierros jäljellä ja kirmasi muiden ulottumattomiin hienolla tyylillä. Ehjällä juoksulla lahjakkuus on jälleen voiton syrjässä kiinni.

Neljännen kohteen Redemption hyödynsi viimeksi kärjen rajun ylivauhdin ja pinkoi helppoon voittoon hyvällä tuloksella. Santtu Raitalan ohjastama ruuna on tehnyt tasaisen hyvää jälkeä ja sen kuuluu olla lähdön suosikki. Morris ei ole kauden avauksessaan onnistunut, mutta SE-hevosen luokka on tiedossa ja ravia mennessään se pystyy voittamaan. Ilman kenkiä juokseva Casimir Tof ja ilman etukenkiä kisaava Borgmester mahtuvat myös mukaan systeemiin.

Shackhills Twister on lupaava kolmevuotias, joka on aloittanut uransa tyylikkäillä voitoilla. Viimeksi se menetti lähdössä asemiaan ja Jari Kinnunen lähti parijonosta kiriin jo 1 300 jäljellä. Viimeiset kaksi kierrosta lupaus kulki 16-vauhtia ja kirikierroksen vielä pari sekuntia kovempaa. Ensimmäinen ryhmälähtö ja pieni tauko aiheuttavat hieman kysymyksiä, mutta asema systeemin ankkurina on vankkumaton.

Rivin päättävä kohde on yksi kevään mielenkiintoisimmista lähdöistä. Kolmevuotispokaalissa kohtaavat viime vuonna SE-tuloksilla hurmannut Time Match ja pelkillä voitoilla uransa avannut Deep Blue Font. Harjoitustiedot ovat Time Matchin kohdalla lupaavia, mutta tauko ja ikävä lähtöpaikka tuovat suuria haasteita.

Timo Korvenheimon kaksikko Zolamani ja Fantom Factor ovat lahjakkaita varsoja, eikä voittokaan saa niiden kohdalla yllättää. Yksi lähdön jokerikortti voi olla Stratton. Sähäkkä tamma pilasi kaksivuotiaana laukkoihin, mutta osoitti samalla hurjat kykynsä. Jokimaan voitossaan se kulki alun laukkansa jälkeen viimeiset kaksi kierrosta 15-vauhtia, siis kaksivuotiaana. Tamma voi hyvinkin olla valmentajansa Jarno Kauhasen uusi otsikkohevonen.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 1 Deangelo, 5 Effronte Photo, 10 American Hero (6,9)

Lähtö 2: 3 Lily, 4 Myllyn Valtti, 2 Sähköäijä, 5 Syneri, 9 Heporix, 11 Kaappi, 6 Koivun Tähti (1,10)

Lähtö 3: 6 King Cole (11,4)

Lähtö 4: 4 Redemption, 6 Morris, 9 Casimir Tof, 11 Borgmester (3,8)

Lähtö 5: 10 Shackhills Twister (5,4)

Lähtö 6: 3 Deep Blue Font, 8 Time Match, 2 Zolamani, 1 Stratton, 5 Fantom Factor (6,9)

480 riviä x 0,10e = 48,00 euroa

