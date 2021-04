Ravivihje: Ecurie D.:n kausi käynnistyy voitokkaasti Solvallassa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ecurie D. kävi voittamassa Vermon EM-raveissa vuonna 2019 kolmevuotiaiden lämminveristen Euroopan mestaruuden.

Illan helmenä tuikkii kuudentena kohteena ravattava Dartster F -lähtö, missä saatetaan nähdä useampikin tämänvuotinen Elitloppet-osallistuja. Superori Ecurie D.:n viisivuotiskausi kohti Elitloppettia, joka on hevosen tämän vuoden suuri maali, käynnistyy Solvallasta Toto86-pelin kuudennessa kohteessa. Vastaan asettuvat kokeneet konkarit Milliondollarrhyme, Milligan’s School ja Petri Salmelan tallin Makethemark. Näiden lisäksi näyttöjä Elitloppettiin antaa hienon kausiavauksen tehnyt Forfantone Am.

Vihjesysteemi rakennetaan kahden suuren suosikin varaan, joihin molempiin on varaukseton luotto.

Päivän varmat

Ecurie D. (T86-6) saattaa hyvinkin olla vaikka yksi kaikkien aikojen parhaimmista hevosista. Alku on ainakin hyvin lupaava. Ori koki nelivuotiaana ainoastaan kolme tappiota. 12 voiton mittainen putki katkesi heinäkuussa Jägersrossa, missä ori kokeili siipiään jo nelivuotiaana kivenkovassa Hugo Åbergs Memorialissa, missä hevonen hävisi taiston ikävän lähtöradan 10 takia. Siitä huolimatta ori teki hienon 10,0-tuloksen ollen maalissa neljäs. UET Grand Prixin finaalissa hevonen laukkasi kärkitaistosta loppusuoralla. Kolmas tappio tuli kauden päätöksessä, missä ori oli todella hurja häviten rankan reissun päätteeksi ainoastaan Aetos Kronokselle. Ori voitti johtavan rinnalta muun muassa selityksittä UET-voittaja Powerin. Nopea, vauhtikestävä ja luotettava Ecurie D. kelpaa suurista prosenteista ja tauosta huolimatta suoraan varmaksi.

Bitcoind’ Arc (T86-8) on Timo Nurmokselle siirtymisen jälkeen löytänyt täysin uuden vaihteen ja ruuna onkin omiin sarjoihinsa täysin pitelemätön paikasta kuin paikasta. Kovaa matkaan kiihtyvä hevonen ottanee porukan komentoonsa ja vetänee lähtöä terveenä ollessaan maaliin saakka. Molemmissa voittojuoksuissa ruuna on ollut jättivakuuttava. Kausiavauksessa ruuna sai painetta pariinkin otteeseen keskipitkällä matkalla, mutta pakeni siitä huolimatta täysin omille teilleen kovalla tuloksella talvisissa olosuhteissa. Viimeksi Solvallassa hevonen ei päässytkään keulapaikalle, vaan joutui kovan työn eteen johtavan rinnalta. Siitä huolimatta hevonen pakeni maisemiin Zirakzigilin ulkopuolelta. Vaikka peliosuus onkin reippaasti yli 60 prosentin, on siinä vielä jopa kasvunkin varaa.

Päivän ideamerkki

Mr Creation (T86-7) on eturivin huippupaikalta todella mielenkiintoinen merkki, varsinkin kun ruunalla on taas huippusaumat johtaa lähtöä alusta loppuun. Sekalainen tulosrivistö ei suuremmin houkuttele pelaamaan, mutta kun katsoo hieman tuosta taaksepäin, muistuu mieleen viime vuotinen kevään soolojuoksu Solvallassa, missä hevonen pakeni keulasta 10,7-tuloksella maisemiin. Ruunan tavaramerkki on tasaisen reipas vauhti keulasta mailin matkalla, mitä hevonen ei ole oikeastaan tuon jälkeen päässytkään juuri toteuttamaan. Solvallan jälkeisessä startissa resepti oli sama, mutta hyvä sijoitus vaihtui loppsuoran laukkaan.

Vireenkin voidaan olettaa olevan nousussa, sillä tämä startti on vasta kolmas lähtö tauon jälkeen. Viimeksi hevonen teki takajoukoista ihan asiallisen esityksen. Viidellä prosentilla ruuna on tarjouksessa, vaikka se saattaakin joutua kovan paineen alle ulkoa reippaasti avaajan Zinko Topin johdolla.

Vihjesysteemi

5,1,10,2,4,3,6 (7,11)

7,1 (4,6)

3,2,11,9,1,7,5,10 (6,4)

7,2,1,6 (4,3)

9,4 (7,1)

7 Ecurie D. (4,8)

5,2 (3,1)

4 Bitcoind’ Arc (3,11)

1792 riviä - 53,76 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä