Ravivihje: "Parhaimmillaan niin hyvä hevonen, että se pystyy vaikka voittamaan lähdön"

Suomen Cupin finaali, Suur-Hollola Best Lady ja lämminveristen Kavioliiga ovat Jokimaan ravien huipentumat.

Terhi Piispa-Helisten

Hipsun Poju on yllätysvalmis Suomen Cupin finaalissa.

Reino Palomäen An-Dorran kauden päätähtäin on Suur-Hollola-ajo, joten lauantain Best Lady antaa osviittaa tamman iskukyvystä. Tason mittaavat Vermossa häikäissyt Willow Pride ja EM-voittaja Stone Capes Queila.

Kavioliigassa Seinäjoelle kutsun saaneet ovat viimeistelemässä kuntoaan. Grainfield Aiden voitti näytöstyyliin Kaustisella ja pääsee liikkeelle huippupaikalta. Ulkopuolella ovat kuitenkin starttiraketit Hotshot Luca ja Le Gros Bill, joten juoksun alkumetreistä tulee mielenkiintoiset ja voiton kannalta ratkaisevat. Mielenkiintoinen on myös Tuomas Korvenojalle palannut Lewis Ale.

Suomen Cupin finaali on joka vuosi ollut erittäin mielenkiintoinen ja tasokas kilpailu. Pitkältä takamatkalta starttaava Morison teki uskomattoman juoksun karsinnassa. Laukan jälkeen se kiersi tapansa mukaan väsymättä ulkoradoilla ja nappasi finaalipaikan. Raggarilla on kilpailun voitto kahden vuoden takaa ja hevonen parantaa otteitaan kaiken aikaa. Paalun mielenkiintoisin on Hipsun Poju, joka palaa Jokimaalle pieneltä huililta.

”En ollut aivan tyytyväinen Kuopion esitykseen ja hevosta huollettiin kisan jälkeen. Se treenaa hyvin ja tiistaina päästiin ajamaan normaalisti. Täällä kotona on nyt lunta maassa kymmenen senttiä, joten viimeistelyjen kanssa on vähän miettimistä. Hipsun Poju on parhaimmillaan niin hyvä hevonen, että se pystyy vaikka voittamaan lähdön. Takakengät riisutaan ja se auttaa sen ravaamiseen aika lailla. Hyvillä fiiliksillä tullaan Jokimaalle”, kertoi valmentaja Heikki Mikkonen.

Viikon Varma

Toto75-2 The Next One. Huippusukuinen jenkkitamma on ollut Suomen kilpailuissaan vakuuttava. Viimeksi lopetti helposti alle 12-vauhtia.

Viikon Väistö

Toto75-5 Tuuskanen. Toisten takana laiskotteleva ruuna voi olla vaikeuksissa, kun koko matka mennään kovaa. Kohtaa nyt hurjan vastuksen.

Viikon Idea

Toto75- 7 Stone Capes Queila. Näytti viimeksi kunnon olevan nousussa. Saa hyvän juoksun kovan kärkikaksikon takana. Kirii lujaa, jos saa mahdollisuuden.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 7,4,2,3,6,9 (1,5)

Lähtö 2: 2 The Next One (6,5)

Lähtö 3: 11, 7 (10, 8)

Lähtö 4: 3,5,10,11 (4,2)

Lähtö 5: 15,14,6 (5,8)

Lähtö 6: 5,2,4 (3,1)

Lähtö 7: 3,7,1 (6,10)

1 296 riviä x 0,05e = 64,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä