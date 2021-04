Ravivihje: Seinäjoki Racessa titaanien taisto - Vernissage Grif ideasuosikki

Elina Paavola

Consalvon komppi paukkuu Kasvattajakruunun alkuerässä. Markku Niemisen tallin tulevaisuuden toivo on tauosta huolimatta vihjesysteemin varma. Mustan oriin ohjat ottaa osaaviin käsiinsä Ari Moilanen.

Seinäjoki Racessa on mukana kuusi kotimaista ja neljä ulkomaalaista osallistujaa. Vaarana on, että suuret setelit karkaavat rajan taa, sillä kivikova kaksikko Vernissage Grif – Heavy Sound vaikuttaa muuta joukkoa päätä pidemmältä.

Oletettavaa on, että ruotsalaishirmu Heavy Sound syöksyy johtoon, ja mahtavasti kautensa avanneen ruunan rinnalle kiertyy Vernissage Grif. Italian ihme osoitti viime vuonna kykenevänsä kamppailemaan tasapäin maailman parhaiden ravurien kanssa. Myös uusi sesonki käynnistyi lupaavasti.

Vernissage Grifin taustavoimiin kuuluva Sinead Sernicoli lataa, että ori oli kauden avauksessaan vasta 70 prosenttinen.

”Hevonen on nyt parempi. Se on treenannut hyvin, ja hoitaja kertoi sen voivan muutenkin mainiosti. Rata neljä on meidän hevoselle mieluinen. Vernissage Grif lähtee heti haastamaan Heavy Soundia”, Sernicoli sanoo.

Lakeuksilla on lauantaina tarjolla muitakin katseenvangitsijoita kuin päälähtö. Kylmäveristen Kavioliigan osakisaan kaasuttelee mukaan tauolta tuleva vuoden 2015 ravikuningas Jokivarren Kunkku.

”Minulla on oriista hyvä olo. Kunkku on ensimmäistä kertaa moneen vuoteen sen näköinen ja tuntuinen, mitä se voisikin olla. Reippaampaakin on ajettu, jotta uskalsin ilmoittaa heti lauantaitasolle. Kunto ei tietenkään ole huipussaan, kun takana on pitkiä starttikatkoja, eikä vielä kuvitella suuria. Mutta on mielenkiintoista katsoa, mitä tapahtuu.”, Jokivarren Kunkun valmentaja-ohjastaja Antti Ojanperä mietiskelee.

Ojanperällä on myös muita valtteja Seinäjoen kierrokselle.

”Main Stage ravasi kauden ekassa kisassaan paremmin kuin koskaan. Sen suhteen on menestymisodotuksia. Raggari parantaa, mutta ei ruuna vielä makeimmillaan ole. Luokka sillä riittää taatusti.”

Antti Ala-Rantala tuo kovavireisestä tallistaan Toto75-kohteisiin peräti kuusi suojattiaan. Mielenkiintoisimmat kommentit tulevat Nylandista ja Kleppe Spödåsta.

”Nyland on lyönnissä. En tohdi panostaa alkuun, mutta loppua ori tulee sitten lujaa”, Ala-Rantala sanoo.

”Kleppe Spödå oli Suomen avauksessaan iloinen yllätys. Tamma oli ollut ennen kisaa vain kolme kertaa kotona aisoissa. Starttia edeltävänä sunnuntaina se kävi Suksess Tertan kanssa Seinäjoen radalla hiitillä, eikä tamma pysynyt kaverin mukana. Kilpailupäivän aamuna löin sitten Kleppe Spödålle alle kesäkengät, ja muutos parempaan oli käsittämätön”, Ala-Rantala päivittelee.

”Tammalla on ollut Norjassa välillä huumori kateissa, kun se on joutunut olemaan mukana kovissa avauksissa. Volttilähtö sopii tammalle sen vuoksi paremmin, kun siinä ei tarvitse avata samoja vauhteja kuin auton takaa. Kleppe Spödå on älyttömän nopea, mutta ehkä selästä ajetaan. Tamma pystynee 26-tulokseen, joten saa sieltä takaakin pistellä.”

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 3,2,1,5,10 (4,8)

Lähtö 2: 9,2,7,6,3 (5,4)

Lähtö 3: 3,16,10,8,13,15,1 (6,7)

Lähtö 4: 2 Consalvo (7,4)

Lähtö 5: 13,15,3,2 (6,5)

Lähtö 6: 4,1 (6,7)

Lähtö 7: 9 H.V. Tuuri (8,3)

1 400 riviä x 0,05 euroa = 70 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 6: Vaikka tuiman kaksikon Vernissage Grif – Heavy Sound toimesta mentäneenkin matkalla urku auki, muut tuskin pääsevät silti rankaisemaan lopussa.

Viikon varma

Toto75, lähtö 4: Consalvo kohtaa sopivan seuran kauden avauksessaan. Voimavarsa on yksi ikäluokkansa suurimmista derbytoivoista.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 5: Kleppe Spödå pystyy paalulta 26-tulokseen, mikä tietää takaa-ajajille työlästä savottaa.