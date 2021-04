Ravivihje: Ruotsin Toto75-pelin tasaiseen avauskohteeseen maistuva varma

Anu Leppänen

Örjan Kihlström ohjastaa vihjesysteemin toista varmaa Mosesta Toto75-pelin avauskohteessa. Daniel Redén valmentaa hevosta.

Kierros on urheilulliselta tasoltaan superherkullinen. Kierroksen kohokohtia ovat kierroksen päättävä Paralympiaravien karsintalähtö sekä kahden kovan kylmäverisen Odd Herakleksen ja Månlykke A.M.:n välinen taisto. Myös hopeadivisioona on kerännyt kovat osallistujat viivalle.

Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla. Kierroksen suurimmat suosikit Odd Herakles ja Deal Done Zet varmistetaan.

Päivän varma

Cab Lane (T75-6) on suosikki keulapaikan valtaajaksi ja sitä kautta voittajaksi, vaikkei asia toki aivan läpihuutojuttu olekaan. Pahin uhka tuolle skenaariolle on sisäpuolelta kiihdyttävä Betting Rebel, jolla ajettaisiin lähtö keulasta, mikäli sillä pystyttäisiin tuo paikka puolustamaan. Nopea avaaja on myös Mr Clayton J.F, jolla kuitenkin annettaisiin keulapaikka suosikille.

Cab Lane on vireen puolesta todella kovassa iskussa. Ori on kilpaillut tänä vuonna kahdesti voittaen molemmat startin hienoilla esityksillä. Solvallan voitto tuli keulasta, kun taas Rommessa hevonen ehti reippaan matkavauhdin ansiosta ykköseksi. Lähtö on tasoltaan kivenkova, mutta asiaa helpottaa se, että pahimmat vastustajat Vikens High Yield ja Vae Victis Club ovat takarivissä.

Päivän ideavarma

Moses (T75-1) on avauskohteessa vain niukkaakin niukempi suosikki, mikä on todella omituista. Kahdesti pienen tauon jälkeen startannut ruuna on vakuuttanut molemmissa starteissaan, vaikka viimeksi hevonen suurena suosikkina jäikin toiseksi. Ensimmäisessä startissa ruuna teki kanuunakirin ulkoradoilla ehtien viidennestä ulkoa lopulta helppoon voittoon hienolla 10,7-tuloksella. Sen jälkeen ruuna teki vähintäänkin yhtä hyvän esityksen johtavan rinnalta ollen urhea toinen. Päätöslenkin ruuna ravasi 11,6-vauhtia.

Moses avaa tarvittaessa kovaa auton takaa matkaan ja se onkin suosikki keulapaikalle, mistä ruuna olisi muille normaalina vaikea lyötävä. Hevonen pystyy menemään alle 13-tuloksen täydellä matkalla, mikä olisi muille liian paha pähkinä purtavaksi. Vain 24 prosentin peliosuudella ruuna on kanuunavarma lauantain Toto75-peliin.

Päivän ideamerkki

Gitte Silvåkra (T75-4) on kiinnostava haku tasaiseen tammalähtöön. Volttilähtö kasvattaa toki jonkin verran hevosen laukkariskiä alussa, mutta siitäkin huolimatta tamma on turhan unohdettu Toto75-pelissä. Toissa kerralla Bergsåkerissa tamma vakuutti voittojuoksussaan avatessaan ensin reippaasti puolustaen johtopaikan. Sen jälkeen hevonen rauhoittui keulapaikalle, kunnes kiihdytti taas viimeisellä takasuoralla tempoa. Kahdesta kovasta spurtista huolimatta hevonen pakeni aivan omille teilleen voittaen helppoon tyyliin. Viimeksi Solvallassa tamma jatkoi voittojen tiellä pitäen muun muassa tämän lähdön pelisuosikin Lyckans Cashin takanaan, jolla on tällä kertaa vielä sisäradan loukkupaikka haasteena.

Vihjesysteemi

5 Moses (2,8)

8,7,2,3,6,11 (5,1)

6,11 (1,5)

7,4,3,6,9,8,1 (12,5)

Kaikki 10 hevosta (3,9)

3 Cab Lane (11,9)

2,11,4 (1,5)

2520 riviä - 126 euroa

