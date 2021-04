Ravivihje: Missle Hill jahtaa Elitloppet-kutsua Solvallassa

Kuva:Terhi Piispa-Helisten

Missle Hill avaa kuusivuotiskautensa The Onions -lähdöstä Solvallassa, mistä on useampana vuonna kutsuttu voittaja mukaan Elitloppettiin. Missle Hill osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa Elitloppettiin ollen heti finaalissa viides.

Illan kohokohtana on päätöskohteena ravattava The Onions -lähtö, missä voittajalla saattaa olla loistavat saumat päästä kuukauden päästä ravattavaan Elitloppettiin. Suurena suosikkina starttaa Missle Hill, jolla on huippusaumat johtaa lähtöä alusta loppuun. Kovimman haasteen suosikille antaa suomalaisten toivo Hachiko De Veluwe sekä Milliondollarrhyme.

Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kolmella varmalla. Alessandro Gocciadoron tallista tulee kaksi suurta suosikkia, mutta ne eivät kelpaa tällä kertaa varmaksi.

Päivän varmat

Missle Hill (T86-8) teki viime vuonna debyytin Elitloppetissa päästen suoraan finaaliin saakka, missä ori sijoittui viidenneksi. Luodinnopea avaaja nappaa johtopaikan komentoonsa, eikä siitä ole helppo ajaa mailin matkalla ohitse. Viime vuonnakin ori palasi suoraan tauolta hyvässä vireessä, joten vaikka kilpailutauko toki aiheuttaa kysymysmerkkejä, ei siitä kannata olla kuitenkaan suuremmin huolissaan. Loppukaudella huimia 10-tuloksia täydelläkin matkalla naputellut Missle Hill pystynee menemään mailin 09-alkuisia lukemia, joka olisi muille tällä kertaa liikaa, varsinkin kun ori on suosikki etenemään myös keulapaikalle.

Erv Zet (T86-6) aloitti nelivuotiskauden komealla kirivoitolla kolmannesta parista ulkoa. Viimeksi Solvallassa ruuna kiihtyi keulapaikalle, mistä sillä myös ajettiin suosikkia vastaan. Kakkossijasta huolimatta hevosen esitystä ei sovi moittia ollenkaan 14-vauhtisella päätöslenkillä hieman kosteissa olosuhteissa. Ruuna hävisi ainoastaan lupaavalle aloittelijalle Mellby Imperialille. Voltin ykkösradalta ruunalla on loistavat saumat johtaa lähtöä alusta loppuun. Ainoastaan 40 prosenttia pelattuna ruunalla on vielä kasvun varaa peliprosenteissa ja se onkin hyvä varma illan kierrokselle.

Päivän ideavarma

Bucefalo Gielle (T86-3) sai rata-arvonnassa seiskaradan, minkä voisi äkkiseltään kuvitella tuovan ongelmia juoksunkulun suhteen. Siitä huolimatta hevosella on loistavat sauma päästä etenemään nopeana avaajana aina keulapaikalle saakka, mikä olisi kovaa valuuttaa Jägersron radalla mailin matkalla. Lähtö ei ole tasoltaan kovin erikoinen ja Bucefalo Gisellellä on hyvät näytöt edellisistä starteista. Toissa kerralla hevonen teki keulapaikalta hyvän esityksen 14,8-tuloksella, mikä on hyvää valuuttaa tähän lähtöön. Pahimmista haastajista Remburs R.D. on hyvässä vireessä, mutta se ei lähde kovaa auton takaa ja juoksusta uhkaa tulla haastava. Kakkossuosikkina ori on hyvä varmahaku.

Vihjesysteemi

4,6,5,9,8 (1,7)

4,7,1,11,3,5,10 (9,2)

7 Bucefalo Giselle (3,2)

6,3,1,10 (5,12)

7,4,9 (5,6)

1 Erv Zet (10,4)

6,3,1,4 (5,2)

2 Missle Hill (5,4)

1680 riviä - 50,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä