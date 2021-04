Ravivihje: Cyber Lane viimeistelee voitolla Paralympiaraveihin

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Cyber Lane starttaa suosikkina Toto75-pelin päätöskohteessa ja jahtaa paikkaa Paralympiaravien finaaliin.

Kierros on etukäteen katsottuna todella haasteellinen ja Toto75-pelin arvo voi nousta suuriin lukemiin, vaikka päätöskohteen pankki Cyber Lane tuokin pientä helpotusta. Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla.

Päivän varma

Cyber Lane (T75-7) sai rata-arvonnassa ikävän lähtöradan seitsemän, mutta ruunalla on siitä huolimatta huippusaumat päästä etenemään keulapaikalle saakka. Sisäpuolelta Chief Orlando avaa todella kovaa, mutta sillä tuskin vastattaisiin suosikille. Kausiavauksessa Cyber Lane oli jättihyvä kierrettyään alun kolmatta, kunnes pääsi johtavan rinnalle. Siitä ruuna meinasi tehdä mahdottomasta mahdollisen haastaessaan Racing Mangea loppusuoralla jopa voitosta. Startti alla hevonen tuskin ainakaan huonontanee ja siltä riisutaan vielä tähän starttiin kengätkin pois.

Päivän ideavarma

Vikens High Yield (T75-1) joutuu starttaamaan ikävältä takavoltin lähtöpaikalta, mutta ruuna on tähän lähtöön niin kova hevonen, että se kelpaa varmaksi saakka jopa noista asemista. Kausiavauksessa ruuna kiersi johtavan rinnalle, mistä hevonen myllytti voimalla keulassa juossutta Final Dreamiä. Loppusuoralla askel hieman painoi, mutta hevonen oli superhyvä taistellessaan viidenneksi. Viimeksi hevosella oli laukkapäivä, muttei tuosta kannata suuremmin olla huolissaan. Juoksusta tulee tälläkin kertaa raskas, sillä lähes ainoa tapa voittaa lähtö on edetä johtavan rinnalle pitämään tempoa. Siitäkin ruuna on silti suosikkitapaus voittamaan ja vain 22 prosenttia pelattuna se käy varmaksi saakka.

Päivän ideamerkki

La Mauresque (T75-4) on saanut huippupaikan, josta tamma on jäänyt aivan liian vähäiselle huomiolle. Vastuksen puolesta rima toki nousee, kun vastassa on Kali Smartin johdolla hyviä hevosia, mutta alustava viiden prosentin peliosuus on liian alhainen. Nopea avaaja ottanee ensimmäiset keulat nimiinsä, josta ohjastaja David Grundmann saa päättää, ajaako hän lähdön keulasta vai suosikin Kali Smartin takaa. Viimeksi Rommen 75-lähdössä tamma teki hienon esityksen johtavan takaa. Hevonen sai myöhään kiritilat ja spurttasi todella vihaisesti maaliin. Hevonen paransi todella paljon kengittä ja jatkaa nyt samalla balanssilla.

Vihjesysteemi

11 Vikens High Yield (3,1)

1,11,8,7 (3,2)

7,12,2,1,14,10,8,6 (3,5)

3,2 (10,11)

4,12,6,11,1,2,3,5,9 (7,10)

2,5,6,4,1,3 (7,8)

7 Cyber Lane (2,12)

3456 riviä - 172,80 euroa

