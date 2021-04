Ravivihje: SE-hevonen Next Direction palaa tositoimiin Finlandia-katsastuksessa

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmonen tavoittelee Next Directionilla tänään paikkaa Finlandia-ajoon, joka on luvassa Helsinki-ajon voittajalle.

An-Dorra on Euroopan tammaparhaimmistoa omassa ikäluokassaan. Lahdessa se teki urhoollisen esityksen johtavan rinnalta ja pystyy Vermossa palaamaan voittokantaan, vaikka vastassa ovatkin kivikovat oriit ja ruunat. Quite A Lover aloitti kauden loistavasti ja startin myötä odotukset ovat taustavoimilla korkealla.

”Quite A Lover otti Seinäjoen startin oikealla tavalla, eikä kipeytynyt siitä lainkaan. Se on kotona virkeä ja oikein hyvän tuntuinen. En edes muista milloin hevonen on päässyt juoksemaan sisärataa pitkin viimeksi. Yleensä on aina tehty työt toisella ja kolmannella radalla. Voisin kuvitella että ruuna kirii sisäratajuoksulla aika vinhasti loppua, jos vain väylät avautuvat”, kertoi valmentaja Timo Korvenheimo.

Breeders Course -karsinnan Mescalin Shade aloitti uransa väkevällä suorituksella ja ylivoimaisella voitolla. Kyseessä on valmentajan mukaan super lupaava varsa, mutta hallintalaitteiden kanssa on välillä pieniä puutteita. Lisäksi ensimmäinen autolähtö tuo mukaan pienen kysymysmerkin. Korvenheimon tallin paras sauma on Nette`s Ensio.

”Ensio on näistä meidän varsoista tällä hetkellä edellä muita. Vermossa otetaan kaikki kengät pois ja siitä on tälle hevoselle iso apu. Menestymään lähdetään”, jatkoi Korvenheimo.

Timo Nurmoksen valmentama Chicharita on Tammaderbyn karsintalähdön itseoikeutettu suosikki. Viime marraskuussa hevonen kirmasi täyden voltin 12,4-aikaan ja päätti kautensa neljään peräkkäiseen voittoon. Kyseessä on suuri lahjakkuus ja on hienoa nähdä sen juoksevan Vermossa.

Toisen karsintalähdön First Class Lady voitti kauden avauksensa, mutta ei ole sen jälkeen kaartanut voittajakehään. Seinäjoella tammalle jäi voimia ja kuntokäyrä näyttää jyrkästi ylöspäin.

”Tamman lihaksisto ei pelannut kunnolla, kun kiimat jäivät vähän puolitiehen. Lämpimät ilmat saivat hormoonit hyrräämään ja Seinäjoella hevonen oli jo hyvä. Parempaa on vielä luvassa, sillä nyt se pystyy taas käyttämään koko kroppaansa tehokkaasti. Voittoa lähdetään hakemaan”, uskoi Korvenheimo.

Next Direction palaa tauolta Finlandia-katsastukseen. Olosuhteet kotona ovat viivästyttäneet kauden aloitusta, mutta Kuopiossa ajettu hiitti loi uskoa hevoseen.

”Yöpakkaset ja päivällä ajopaikkojen lälliintyminen ovat häirinneet valmistautumista kauteen. Kuopiossa ajettiin viime perjantaina ensin hitaampi harjoitus ja päälle 15-aikainen maili reippaalla lopetuksella. Hevonen on yksin aika laiska, mutta ei sitä tarvinnut lopussa hoputtaa. Jos Iikkaa yhtään tunnen, keulasta hän haluaa kisan ajaa. Yleensä hevonen on ollut tauolta ihan hyvä ja positiivisin odotuksin Vermoon tullaan näyttöjä antamaan”, kertoi Timo Hulkkonen.

Hetviina voittanee päätöskohteen, jos mitään ihmeitä ei matkalla tapahdu. Tamma pinkoi Seinäjoella viimeiset 700m 20-vauhtia ja osoitti vireen koko ajan vain paranevan. Layla ja R.R.Valssitar kannattaa ottaa ainakin suurempiin systeemeihin mukaan potin nostajiksi.

Toto65-vihjesysteemi

Lähtö 1: 4 An-Dorra, 1 Quite A Lover, 7 Arcies Arsenal, 3 Star Town Kemp (6,5)

Lähtö 2: 1 Mescalin Shade, 6 Nette`s Ensio (5,7)

Lähtö 3: 3 Chicharita (4,6)

Lähtö 4: 4 First Class Lady, 8 Muckelymimmy, 2 Brave Dame Vivian, 5 Piece Of Glory (6,3)

Lähtö 5: 1 Next Direction, 6 Le Gros Bill, 2 Willow Pride (7,5)

Lähtö 6: 15 Hetviina, 12 Layla, 11 R.R.Valssitar (6,4)

288 riviä x 0,10e = 28,80e

