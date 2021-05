Ravivihje: Kahden prosentin idealla pottijahtiin Ruotsin Toto75-kierroksella

Kuva: Anu Leppänen

Örjan Kihlströmin ajama Sorbet toimii vihjesysteemin toisena varmana. Valjakko starttaa Toto75-pelin kuudennessa kohteessa.

Kierros tuntuu etukäteen aika selväpiirteiseltä. Kierroksen pelipankki on toisen kohteen Seismic Wave, joka kelpaa varmaksi myös vihjesysteemissä. Toinen suuri suosikki on kuudennen kohteen Very Kronos, joka ei kuitenkaan maistu pelimielessä, sillä hevosen tähtäin on viikon päästä ajettavassa Paralympiaravien finaalissa.

Päivän varma

Seismic Wave (T75-2) toimii poikkeuksena ja kelpaa yli 80 prosenttia pelattuna suosikkina suoraan viiden kuukauden tauolta varmaksi. Ruunan viisivuotiskausi oli loistava, vaikkei hevonen valitettavasti ollutkaan parhaimmillaan kauden päätähtäimessä Jubileumspokalenissa. Nopea avaaja etenee varhaisessa vaiheessa keulapaikalle hallitsemaan tapahtumia. Ruunan valmentaja on suomalainen Timo Nurmos, jonka tallista hevoset tulevat valmiissa kunnossa radalle tauoltakin. Luokka hevosella riittää jopa Elitloppettiin saakka, joten sopivassa hopeadivisioonalähdössä ruunaa ei aleta varmistelemaan.

Päivän ideavarma

Sorbet (T75-6) on myös luokaltaan Elitloppet-tasoa. Siitä on osoituksena viime vuoden toukokuu, jolloin ori sijoittui kolmanneksi Elitloppetin finaalissa. Sinne hevosella on tähtäin myös tänäkin vuonna ja Örebron lauantain startti toimiikin suuressa roolissa niihin tavoitteisiin. Ori voitti rata-arvonnan saatuaan ykkösradan, mistä sillä on hyvät mahdollisuudet torjua ulkopuolelta kovaa avaava Floris Baldwin ja johtaa mailin matkaa startista maaliin. Toissa kerralla hevonen eteni lopulta keulapaikalle, mistä ori voitti todella helposti. Viimeksi kultadivisioonafinaalissa juoksunkulku meni hevosen kannalta haastavaksi, kun ori pääsi kolmannelta radalta vasta takakaarteessa johtavan rinnalle. Siitä hevonen teki todella hienon esityksen, vaikka vajosikin lopulta kuudenneksi. Vain 27 prosenttia pelattuna ori on hyvä varmahaku Toto75-peliin.

Päivän potinräjäyttäjä

Maestro Zon (T75-5) kuului viime kaudella Ruotsin parhaimpiin kolmevuotiaisiin, vaikka hevosen kausiansiot jäivät ainoastaan 300 000 kruunuun. Kesäkuun E3-finaalissa ruuna oli muun muassa voittovoimissa pussissa ollen maalissa lopulta neljäs kovalla 13,1-tuloksella. Ruuna avasi nelivuotiskautensa huhtikuun alussa Färjestadissa, missä ruuna oli tekemättömän paikan edessä Launch’Emin häärätessä keulassa. Lopussa hevonen putosi johtavan rinnalta viidenneksi, mutta tuli viimeiset 800 metriä kuitenkin 10,5-vauhtia. Startti alla ruuna parantanee otteitaan, eikä hyvältä lähtöpaikalta nopeaa avaajaa voi unohtaa peleistä. Kahdella prosentilla Maestro Zon on kierroksen paras yllätysmerkki.

Vihjesysteemi

Kaikki 12 hevosta (6,10)

6 Seismic Wave (3,7)

1,8,4,3,2,11 (15,6)

9,12,10,5 (3,2)

7,3,5,2 (6,4)

1 Sorbet (5,3)

10,9,6 (14,13)

3456 riviä - 172,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä