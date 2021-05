Ravivihje: Santtu Raitalalta mielenkiintoisia kommentteja ajokeistaan Kuopion 65-kierrokselle: "Meillä ei vielä ole aivan selvää käsitystä siitä, kuinka hyvä tämä lopulta on"

Ville Toivonen

Santtu Raitala luonnehtii avauskohteen Justin Webia mielenkiintoiseksi tapaukseksi.

Pihtiputaan tehokaksikon Antti Ojanperä–Santtu Raitala ensimmäinen voittosauma on heti avauskohteen Justin Web. Elian Webin pikkuveli on kulkenut voitosta voittoon, eikä sen hyvyyttä ole vielä tarvinnut testata.

”Hevonen on erittäin mielenkiintoinen tapaus. Meillä ei vielä ole aivan selvää käsitystä siitä, kuinka hyvä tämä lopulta on. Ensimmäiset startit on ajettu nätisti ja hevonen on saanut paljon oppia ja kehittyy kaiken aikaa. Viimeksi se voitti todella helposti ja varaa jäi paljon”, kertoi Santtu Raitala.

Viisivuotiaiden Varsakunkku-karsinta on pieni, mutta mielenkiintoinen lähtö. Vauhtis oli Porissa nimensä mukainen ja tarjosi hyvän haasteen Parvelan Retulle. Kriteriumin sankari Ville Kalle saa jälleen rattailleen Ari Moilasen. Ensimmäinen yritys ei laukkojen vuoksi onnistunut, mutta ryhmä-lähtö pienentää laukkariskiä tuntuvasti. Huisi Hemmo sortui viimeksi myös laukkailuun ja Raitala ajoi sillä taustalla ratahiitin.

”Tyytyväisiä ollaan oltu Hemmon suorituksiin. Lahdessa se ohitti lopussa Vauhtiksen 21-vauhtisessa lopetuksessa. Viimeksi voltissa hevonen oli liian innoissaan ja peli oli selvä heti alkumetreillä. Ajelin taustalla hiitin ja hevonen tuntui hyvältä. Kyllä silläkin on saumat olla aivan kärjessä”, uskoi Raitala.

Global Withdrawl pärjäsi Ruotsin kovissa ikäluokkalähdöissä upeasti, eikä ruunan aloitus Matias Salon valmennuksesta ole jättänyt toivomisen varaa. Raitalan mukaan kyseessä on todellinen luokkahevonen, jolla voi ajaa tilanteen vaatimalla tavalla. Selkeä varma.

Liinan Liekki teki hienon debyytin Raitalan ohjastuksessa. Radalta kaksitoista ohjastajavirtuoosi kaasutteli heti vauhdilla eteen päin ja keulapaikalle puolitoista kierrosta ennen maalia. Tamma hallitsi kisaa varmoin ottein maaliin saakka.

”Tykkäsin tamman suorituksesta Teivossa. Se tuntuu vauhtikestävältä ja rehdiltä tammalta. Se löi siinä kovia tammoja, vaikka joutui lähtemään huonolta paikalta. Volttilähtö ei aina ole ollut tamman mieleen, mutta yritetään päästä ravilla liikkeelle. Kärkikahinoihin se pystyy Teivon perusteella”, jatkoi Raitala.

Lake`s Action on viidennen kohteen suosikki. Se teki sitkeän esityksen viimeksi johtavan rinnalta. Hard To Trick juoksi Joensuussa ilman etukenkiä ja hurjasteli rataennätystä sivuavan voittoajan. Vastaavalla esityksellä kaikki on mahdollista Kuopiossakin. Raitala ei jättäisi peleistä pois omaa ajokkiaan.

”Thai Explosive on ollut tauon jälkeen aivan hyvä. Ensimmäisessä juoksu meni vaikeaksi ja viimeksi jäätiin pussiin. Kuopiossa otetaan kaikki kengät pois ja onnistuneella juoksulla kaikki on mahdollista”, kertoi Santtu Raitala.

Päätöskohde on haastava pelipähkinä, eikä suosikin nimeäminen ole helppoa. Cazador olkoon sellainen, sillä se hakee jo vuoden kahdeksatta voittoaan.

Toto65-vihjesysteemi

Lähtö 1: 9 Justin Web (5,2)

Lähtö 2: 5 Vauhtis, 7 Ville Kalle, 4 Huisi Hemmo (3,2)

Lähtö 3: 2 Global Withdrawl (1,3)

Lähtö 4: 4 Liinan Liekki, 13 Liisan Tulilintu, 8 Marmardu (3,5)

Lähtö 5: 5 Lake`s Action, 11 Thai Explosive, 2 Hard To Trick (1,10)

Lähtö 6: 1 Cazador, 10 Ilos Sansibar, 13 Ridgehead Laurette, 3 Shadow Leader, 2 Wonder Of You, 5 Fernando Vixi, 4 Get Involved, 11 Hard Chip, 6 Amorce Savage (14,8)

243 riviä x 0,10e = 24,30 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä