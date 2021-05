Ravivihje: Johtaako päätöskohteen idea alusta loppuun?

Kuva: Ville Toivonen

Erik Adielsson ohjastaa päätöskohteen ideaa No Businessia. Oscar Berglund on hevosen valmentaja.

Kierroksella on useampi suuri suosikki. Isoimman pelikannatuksen on kerännyt viidennen kohteen suosikki L.Q.Widde, jonka peliosuus on kohonnut liki 80 prosenttiin. Muut paljon peliä keräävät suosikit ovat avauskohteen Mindyourvalue W.F. ja toisen kohteen Mister Hercules. Mindyourvalue W.F. saa varmistuksena lapulle myös J.H.Mannerheimin, joka voi heittää suosikille haasteen keulapaikalta. Myös Mister Hercules varmistetaan vihjesysteemissä.

Toto86-pelissä on myös jackpotrahaa yli 800 000 euroa, mikä tekee peliehdoista entistä paremmat.

Päivän varma

L.Q.Widde (T86-5) on luokaltaan täysin ylivoimainen hevonen tähän sarjaan, mutta siitäkin huolimatta ruunan jättäminen varmaksi suoraan sanoen hirvittää. Ruunan ravityyli ei miellytä silmään, eikä laukkakaan saa yllättää, mutta tämän kertainen lähtö on vastuksen puolesta niin sopiva, etteivät ruunan saumat voittoon katoaisi edes laukan muodossa.

Kuudesti urallaan startannut ja kuudesti urallaan voittanut kuusivuotias päätti viime kauden Färjestadissa voittamalla lähdön keulajuoksun päätteeksi. Kausiavauksessa ruuna lähti takamatkalta vauhdilla matkaan, kunnes otti lyhyen laukan ensimmäiseen kaarteeseen. Sen jälkeen ruuna eteni kohti kärkiporukkaa siirtyen johtoon 700 metriä ennen maalia. Ravi ei ollut taaskaan parasta mahdollista. Kahdeksan kohteen peli kaipaa kuitenkin varmoja ja usein osuvana varmana ruuna kelpaa tukipilaksi.

Päivän ideavarma

No Business (T86-8) on päätöskohteen varmavalinta vasta kakkossuosikkina. Tamma teki kausiavauksessaan hyvän esityksen voittaen täysin ajamatta hyvällä 15,2-tuloksella. Startti alla hevonen luonnollisesti parantanee otteitaan. Lisäksi hevoselta riisutaan tähän starttiin myös kaikki kengät pois ja lisätään jenkkikärryt perään. Viime kaudella tamma esitti hyviä otteita ikäluokkahevosia vastaan ja juoksunkulku saattaa mennä suotuisasti, sillä hevosella on hyvät saumat edetä keulapaikalle. 20 prosentin pelikannatuksella tamma on huippurasti varmaksi.

Päivän ideamerkki

Ester Wibb (T86-7) on kirjoittajan ensimmäinen pelikohde, mitä on tullut vihjattua viisi peräkkäistä nollasijaa taulussa. Tästä huolimatta tamma on jäänyt käsittämättömän vähän pelatuksi. Kysymysmerkkejä on toki ilmassa, sillä viimeksi Åbyssä hevoselta ei nähty uran parasta esitystä. Hevonen toisaalta myös myöhästyi auton takaa niin paljon, että peli oli finaalisijojen suhteen ohi, eikä Oskar J Andersson enää välttämättä pyytänyt hevoselta nähtyä enempää takajoukoissa. Mielestäni tuohon starttiin ei kannata liikaa tuijottaa. Toissa kerralla tamma teki todella hienon kirin takajoukoista Breeders’ Crownin alkuerässä. Samanlaisena hevonen riittää tässäkin. Nelivuotiaan luokasta kertoo taulun ulkopuolelta näkyvä ykkössija, missä tamma voitti Oaksin karsinnan kovalla tuloksella.

Vihjesysteemi

5,4 (2,3)

3,5,11,6,2,12,10 (7,4)

6,8,5,11,7 (4,3)

3,9,5,8,6 (7,2)

9 L.Q.Widde (3,2)

7,12,6,3,5 (1,2)

1,3,6 (8,2)

4 No Business (9,2)

5250 riviä - 157,50 euroa

