Ravivihje: Chicharita on TammaDerbyn suuri yksinäinen

Terhi Piispa-Helisten

Peukku ylös! Menestysmies Timo Nurmoksen SE-lahjakkuus Chicharita on Finlandia-lauantain Toto75-kierroksen tuki ja turva.

TammaDerbyssä näyttelee pääosaa Chicharita. Timo Nurmoksen timanttinen SE-tamma sooloili karsinnassa keulasta karkuun, ja sama on luultavasti kaiku kavioiden myös loppukisassa.

Seppeleajossa hakee lisää kannuksia Suomessa syntyneen ikäluokkansa ylivoimainen raharuhtinas Zolamani. Vastus on iskukykyinen Kenneth Danielsenin tammalahjakkuuden Dusktodawn Boogien johdolla. Edellä mainittu kaksikko iskee heti kiihdytyksessä tiukasti yhteen. Jos kiivailu keulapaikasta yltyy ylinopeuden puolelle, nousevat muiden varsojen osakkeet.

Rivin toinen tukipylväs Hetviina pitää suomenhevostammojen valtikkaa tiukasti hallussaan, ja Antti Tupamäen luotsattava on onnistunut voittamaan juoksupaikoista ja matkoista piittaamatta. Vaikka Hetviina onkin takarivissä, sen edestä lähtee liukkaasti Aurotar, ja suosikki saattaa päästä sujuttelemaan tämän vanavedessä keulaan saakka.

Idea-ankkuria systeemeihinsä etsivät pysähtyvät miettimään kolmannen kohteen Rachaelin kohdalla. 4-vuotias tamma on kehittynyt kaiken aikaa, ja viimekertainen loppuveto Pilvenmäki Specialin karsinnassa oli komeaa katseltavaa.

”Kyllä, jokainen startti on vienyt Rachaelia eteenpäin. Forssan kisan jälkeen kaikki on mennyt hyvin, ja tamma on kovassa vireessä”, pohjustaa valmentaja Tero Pohjolainen.

Hän sanoo, että Rachael kävi viime syksynä ylikierroksilla, eikä tammalla ole tämän vuoksi tahdottu panostaa kiihdytykseen.

”Siksi juoksut ovat menneet miten ovat menneet. En usko, että taaskaan ladataan alkuun. Varusteisiin tai kengitykseen ei ole tulossa mitään merkittäviä muutoksia. Rachael on näihin lähtöihin hyvä hevonen”, sanoo Pohjolainen.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 12,7 (5,11)

Lähtö 2: 7,8,2,3,9,5,1 (11,4)

Lähtö 3: 4,10,2,1,9,5 (3,11)

Lähtö 4: 10 Hetviina (7,6)

Lähtö 5: 3 Chicharita (5,1)

Lähtö 6: 2,3,6,1 (5,8)

Lähtö 7: 3,7,15,8 (11,10)

1 344 riviä x 0,05 euroa = 67,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 6: Uransa täydellisesti avannut Shackhills Twister on suuri lahjakkuus, mutta vastus tiukkenee edelliskisoista, ja lisäksi juoksu voi sujua raskaita reittejä pitkin.

Viikon varma

Toto75, lähtö 5: Chicharita tehtaili 4-vuotiaana tuloksia, joihin vanhemmatkaan suomalaistammat eivät ole aiemmin kyenneet. Vastustajat kunnioittavat Chicharitaa, ja tamman tie keulaan on siloiteltu.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 3: Rachael on tulevaisuuden tammanimi. 4-vuotiaan kirivoima kantaa Vermossa hedelmää, jos vain reissu onnistuu.