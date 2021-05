Ravivihje: Redén-Kihlström -tutkapari hallitsee Åbyssä

Kuva: Ville Toivonen

Daniel Redén ja Örjan Kihlström ovat ravipäivän avainhahmot lauantain Toto75-kierroksella. Kihlström ohjastaa ja Redén valmentaa vihjesysteemin molempia varmoja Honey Mearasta ja Milady Gracea.

Kierroksen kohokohtia ovat päätöskohteena ravattava Paralympiatravet-finaali sekä miljoonan kruunun ykkösillä ajettavat nelivuotislähdöt Kungapokalen ja Drottning Silvias Pokal.

Toto75-pelin suurin suosikki on kolmannen kohteen Önas Prince, jonka peliosuus pyörii 70 prosentin paremmalla puolella. Neljän vakuuttavan voiton putkesta huolimatta ori ei kelpaa kivenkovassa ikäluokkafinaalissa varmaksi saakka. Myös Drottning Silvias Pokalin suuresta suosikista Eagle Eye Sherrystä pelataan kokonaan ohi.

Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla.

Päivän varma

Milady Gracen (T75-6) kausi alkoi ikävällä tavalla Färjestadissa. Ensimmäiset 2000 metriä sujui onnellisten tähtien alla, kun hevonen pääsi keulapaikalle, sai tehdä omaa juoksuaan ja oli karkaamassa voittoon, kunnes yllättäen päätösmetreillä kompuroi laukalle, kun vauhti kiihtyi äkkiseltään todella kovaksi. Tamman laukasta ei tarvitse kuitenkaan olla suuremmin huolissaan. Esitys on muuten oikein hyvä ja startti alla hevonen saattanee vain petrata otteitaan. Nopealla avaajalla on loistosaumat edetä keulapaikalle, mistä tamma olisi liian paha kukistettava. Se ei ole kuitenkaan elinehto menestykselle, sillä tamma jaksaa tehdä tarvittaessa töitä vaikka johtavan rinnalta.

Päivän ideavarma

Honey Mearas (T75-1) on avauskohteessa vasta kolmossuosikki, mikä on omituista, sillä huippupaikalta tamman juoksun onnistuu käytännössä väkisin, eikä hevonen ole kyvyiltään yhtään suosikkikaksikkoa huonompi. Lisäksi tammalle tehdään varusteviilauksia ja riisutaan alustavan tiedon mukaan ensimmäistä kertaa uralla kaikki kengät pois. Karsinnassa tamma runttasi väkisin voittoon johtavan rinnalta voittaen lopulta aika helposti. Myös kausiavauksessa tamma hallitsi tapahtumia voittaen tuolloin keulapaikalta. Lähtö ei sinänsä ollut mikään mittari tätä lähtöä silmällä pitäen, mutta Honey Mearaksella on vielä paljon varaa parantaakin. 18 prosenttia pelattuna hyvä varma avauskohteeseen.

Päivän pommimerkki

Gelati Cut (T75-7) on todella tasaisen päätöskohteen hakumerkki. Rata-arvonnan voittanut ori saanee takuuvarmasti hyvän juoksun joko kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Toissa kerralla hevonen voitti nappireissun päätteeksi kovan viisivuotiaan Gu d’Heripren, joka tuli lähdön pelisuosikin Delia du Pommereuxin kanssa tasatahtia maaliin Prix d’Ameriquessa. Myös viimeksi ori teki hyvän juoksun häviten tuolloin Gu d’Heriprelle. Tammikuussa ori hävisi tiukan taiston Aetos Kronokselle, joka on tässäkin mukana. Kuusi prosenttia pelattuna Gelati Cut kuuluu kaikille kupongeille mukaan.

Vihjesysteemi

2 Honey Mearas (1,3)

9,4,3,1,2,6,8,12 (5,11)

4,6,3,9,2,7,8 (5,10)

4,5,10,6,1,2 (9,8)

2,6 (10,12)

3 Milady Grace (4,2)

6,2 (4,8)

1344 riviä - 67,20 euroa

