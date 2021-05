Ravivihje: Häjy tuloo taas Vermohon – "On siinä kovia taas vastassa, mutta hyvä on tämäkin"

Ville Toivonen

Antti Ala-Rantala suuntaa Vermoon iskukykyisen joukkueen kanssa.

Antti Ala-Rantalan kevät on ollut lennokas. Hevosia tulee talliin jatkuvalla syötöllä ja menestystä on irronnut sekä kylmä- että lämminverisillä. Vermossa nähdään taas kaksi iskukykyistä hevosta, kun Kleppe Spödå ja Mr Marvellous hakevat tallikämpän seinälle Vermon Valloittaja -kuvia.

Avauskohde on tasainen ja varmasti vauhdikas mailin pikapyrähdys. Leemark`s Ghost, Il Funny Li ja Geremi Boko lähtevät räväkästi liikkeelle ja keulapaikasta voi syntyä taistelu alkumetreillä. Artico Zack pääsee pitkästä aikaa asialliselta paikalta liikkeelle, eikä ole nykyvireessään vaaraton. Borin T.N. taipui viimeksi lopussa, mutta voi parantaa paljon kun sai startin kroppaansa.

Suvelan Unelma lähtee lujaa voltista liikkeelle ja vetää toista kohdetta kenties perille saakka. Viimeksi se sai keulassa prässiä ja toinen kierros tultiin alle 27-vauhtia. Vastaavalla juoksulla tamma on nyt lähellä voittoa. Tutuks väläytteli ikäluokka hevosen otteita, mutta suurempi onnistuminen on antanut odotuttaa itseään. Kauden aloitus oli lupaava ja tamma pystyy kohoamaan sarjoissaan vielä monta pykälää.

Making Match ja Galileo Way ovat molemmat kunnossa ja asiallisilta paikoilta perusmerkkejä. Hyvän lopetuksen Killerillä esittänyt Blue Max Inn ja Santtu Raitalan käsissä mukavasti mennyt Ziggo K.A. mahtuvat mukaan systeemiin.

Cygne Noire Boogie on isokokoinen ja ruudikas tamma, joka näyttäisi rauhoittuneen kovasti viime kaudesta. Kuopiossa se oli tauolta erittäin hyvä Pilvenmäki Special karsinnassa, kun kiri lopussa aivan Cover Princen tuntumaan kolmanneksi, Sweet Poisonin viedessä voiton. Nyt vastaavia hevosia ei ole mukana ja Marko Heikarin ohjastama lahjakkuus voi palata voittojen tielle.

Kleppe Spödå vakuutti allekirjoittaneen Härmän voitossaan. Tallipäällikkö Ala-Rantala luovutti ohjat Jani Peräsalolle, joka nautti norjalaisen tamman kyydistä ja voitti ylivoimaisesti.

”Tamma on ollut kyllä positiivinen yllätys koko meidän porukalle. Ensimmäisiin hiitteihin se ei vakuuttanut millään lailla, mutta kilpailuissa se on tehnyt kaiken oikein. Teivossa se jäi toiseksi, kun pullasi toisen takana ankarasti. Nyt korvat on paremmin tukossa ja tamma on rauhoittunut selvästi. Norjassa ei saa käyttää ajovitsaa ollenkaan. Se on vähän sellaista ohjilla repimistä siellä. Liekö tamma kyllästynyt siihen, sillä pieneenkin merkkiin ajovitsalla se vastaa halukkaasti. Pärjäämään sen kanssa on lähdettävä”, kertoi Ala-Rantala.

Mr Marvellous on ollut kyvykkään hevosen maineessa koko uransa ajan. Ensimmäiseen 11 kilpailuun se ansaitsi Ruotsissa lähes 45 000 euroa. Sen jälkeen laukat ovat sotkeneet menoa ja hevonen on siirtynyt Laakkosilta Härmään.

"Jänispatit poltettiin ja hoideltiin hevosta kun se tuli meille. Seinäjoen radalla se on ravannut hiiteissä ihan moitteetta, joten Oulun kurviongelmat tulivat suurena yllätyksenä. Nyt sitä on hoidettu ja balanssia muutettu ja ainakin kotona ravi on ollut sujuvaa. Hirmuinen hevonen se on, jos vaan saadaan palikat kohdalleen. On siinä kovia taas vastassa, mutta hyvä on tämäkin”, jatkoi Ala-Rantala.

Toto65-vihjesysteemi

Lähtö 1: 2 Leemark`s Ghost, 9 Stone Capes Tricky, 5 Il Funny Li, 3 Artico Zack, 6 Borin T.N. (7,10)

Lähtö 2: 1 Suvelan Unelma, 8 Tutuks, 11 Isosalon Ihme (10,12)

Lähtö 3: 6 Making Match, 4 Galileo Way, 5 Blue Max Inn, 3 Ziggo K.A. (8,10)

Lähtö 4: 5 Cygne Noire Boogie (4,10)

Lähtö 5: 5 Kleppe Spödå (2,11)

Lähtö 6: 6 Callela Einstein, 3 Mr Marvellous, 4 Redemption, 7 Comway Cotter (10,8)

240 riviä x 0,10e = 24,00 euroa

