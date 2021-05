Ravivihje: GP-finaalit ja Kuopio Stakes huippulähtöinä

Elina Paavola

GP-finaalissa maililla Ellin Sisu on yksi Lissun Eerikin haastajista. Pauli Raivio kertoo Esa Holopaisen saaneen oriin pysymään starteissa rauhallisena.

Kuopio Stakesin karsinnat ajetaan lauantain ravien alussa ja finaali 75-kohteiden välissä lähtönä kahdeksan. Voittaja kuittaa hulppeat 29 000 euroa.

An-Dorra polkaisi Vermossa 12-tuloksen täydellä matkalla, joten on hienoa nähdä huipputamma Kuopion maililla.

Lämminveristen GP-finaali on kolmen kovakuntoisen hevosen mittelö. Grainfield Aiden yrittää alussa torjua Willow Priden ja lopussa kuntonsa löytäneen MAS Champin. Muiden voitto olisi yllätys.

Suomenhevosten Kavioliiga GP -finaali juostaan kiinnostavalla 1 600 metrin matkalla. Kautta yksinvaltiaan tavoin hallinnut Lissun Eerikki on iso suosikki, mutta maililla sekin on haavoittuvainen.

Pauli Raivio on löytänyt Ellin Sisusta uusia ominaisuuksia, jotka ovat kovasti valmentajan mieleen.

”Tähen Toivomuksen poismenon jälkeen on tullut vietettyä melkoisesti aikaa Ellin Sisun kanssa. Ori on miehistynyt ja rauhoittunut kummasti, ja nykyisin se jo käveleekin pitkiä pätkiä lenkeillä. Tämän kanssa ei saa olla kiire mihinkään”, jutteli valmentaja Raivio.

”Terveystilanne on hyvä, ja lihashuolto on ollut isossa roolissa viime aikoina. Esa Holopaisen kanssa ori on pysynyt pitkään rauhallisena, ja se on oriin kanssa kaikkein tärkeintä.”

Henkseleitä ei valmentaja lähtenyt paukuttelemaan, vaikka paikka auton takana on hyvä ja matkana Ellin Sisulle sopiva maili.

”Haaveissa olisi päästä mukaan juhannuksena Nordic Kingin ja Mikkelin Suurmestaruuden mailin kisoihin. Maaginen 20-tulos voisi alittua, jos kaikki menisi nappiin. Kuopiossa paikka on hyvä, ja samoilla varusteilla jatketaan. Neljän sakissa jos ollaan, täytyy olla tyytyväinen”, maalaili Raivio.

Viikon Varma: Toto75-7 6 Main Stage

Seinäjoella hurmannut ori teki Vermossa uskomattoman juoksun ensimmäisen kaar-teen laukkansa jälkeen. Ehjällä palannee voittojen tielle.

Viikon Väistö: Toto75-4 4 Nylands

Seinäjoella yllättänyt norjalainen ei ehdi alussa nopeimpien mukaan, eikä maililla ole helppo takaa tulla.

Viikon Idea: Toto75-1 8 Vappuäijä

Palasi hienossa kunnossa radoille Oulussa. Joriinin ja Josveisin tasoisia ei ole nyt vastassa.

Toto75-vihjerivi

Lähtö 1: 8, 6, 10, 3, 7 (1, 9)

Lähtö 2: 7, 4, 6, 3 (9, 8)

Lähtö 3: 10, 9, 5, 6, 3, 8 (12, 14)

Lähtö 4: 3, 5, 9 (1, 2)

Lähtö 5: 4 Nazareth (15, 9)

Lähtö 6: 2, 4, 8 (3, 1)

Lähtö 7: 6 Main Stage (4, 2)

1 080 riviä x 0,05 euroa = 54 euroa

