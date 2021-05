Ravivihje: Don Fanucci Zet viimeistelee voitolla Elitloppettiin - Toto75-pelissä yli 2,8 miljoonan euron jackpot

Örjan Kihlströmillä on monta hyvää voittosaumaa Umeån Toto75-kierroksella. Suurimmat suosikit ovat kolmannen kohteen Missle Hill ja kuudennen kohteen Don Fanucci Zet.

Muhkea jackpot tekee toki pelimielessä kierroksesta huippumielenkiintoisen, mutta myös ennen kaikkea todella haasteelliset kohdelähdöt, joissa riittää pohdittavaa. Redén-Kihlström -kaksikon Missle Hill ja Don Fanucci Zet koittavat helpottaa pelaajien pohdintaa siitä, mitkä hevoset laitetaan 75-kuponkiin varmoiksi. Vihjesysteemissä otetaan kantaa ja laitetaan vain toinen suurista suosikeista varmaksi.

Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla.

Päivän varma

Don Fanucci Zet (T75-6) teki toissa kerralla kausiavauksessaan oikein hyvän esityksen, vaikka kokikin suurena suosikkina tuolloin tappion. Ori juuttui johtavan rinnalle, mistä valjakko teki kaikkensa, muttei voinut Click Baitille mitään kovasta 09,9-tuloksesta huolimatta. Viimeksi Bollnäsissä hevonen hallitsi tapahtumia keulapaikalta voittaen varmoin ottein. Nyt nopea avaaja etenee keulapaikalle, mistä se saanee tehdä oman juoksunsa varsinkin kun pahin haastaja Hail Mary on takarivissä. Vain 58 prosenttia pelattuna ori on hyvä ja usein osuva varma Toto75-peliin.

Päivän ideavarma

Franklin Face (T75-5) on tasaisessa lähdössä vasta vitossuosikki, missä ei tokikaan ole mitään järkeä. Loistavalta paikalta matkaan ampaisevalla ruunalla on hyvät mahdollisuudet päästä hakemaan keulapaikka Mr Clayton J.F.:ltä, jolla ei haluta lähtöjä ajaa keulapaikalta, sillä se tekee selästä parhaimmat juoksunsa. Franklin Face kiihtyy halutessaan todella kovaa matkaan ja se on suosikki keulapaikan valtaajaksi. Rommen huhtikuun 75-lähdössä hevosella ei meinattukaan ladata lähtöön, mutta se silti kiihtyi ulkoa hyvin liikkeelle. Tuossa startissa ruunalla meni kaikki pieleen juoksunkulun suhteen. Hevonen pakitti kolmannelta radalta lopulta takajoukkoihin, missä ruuna kulki hyvällä tyylillä ajautuen lopussa pussiin.

Toissa kerralla Årjängissä ruuna voitti helpomman lähdön hienolla tyylillä kulkien täyden matkan 12,7-vauhtia. Viimeksi Solvallassa hevonen juuttui johtavan rinnalle, mistä se laukkasi suoran alussa. Kurakeli, vähemmän ajava kuski, raskas juoksu ja monikin seikka saattoi vaikuttaa tuolloin hevosen laukkaan, eikä siihen starttiin kannata aivan liikaa tuijottaa. Hyvä on toki tiedostaa, että ruuna osaa ottaa laukan loppukaarteen pohjassa, sillä tuo ei ollut ensimmäinen kerta Franklin Facelle. Siitä huolimatta näin maltillisesti pelattuna hevonen on hyvä varma 75-peliin.

Päivän potinräjäyttäjä

Hachiko De Veluwe (T75-3) on jäänyt pelikansalla täysin unohduksiin kausiavauksen jälkeen. Tuon startin saa unohtaa, sillä ruuna laukkasi häirittynä alkumatkalla. Viime kaudella hevonen starttasi neljästi ollen todella hyvä kaikkiin startteihin. Ruunan meriittilistalta löytyy Suomen puolelta muun muassa Derbyn ja Suur-Hollola -ajon voitto, joten todella kyvykkäästä menijästä puhutaan. Lähtöpaikka on toki ulkona ja vastus kovaa luokkaa, mutta vain kahden prosentin peliosuudella Timo Nurmoksen suojatti on loistava pottimerkki Uumajan 75-kierrokselle.

Vihjesysteemi

6,3,9,2,4,5,7,10 (1,11)

3,6,7,15 (9,11)

1,7,5,10,11 (8,3)

3,11,9,7,2,1 (8,6)

3 Franklin Face (2,1)

6 Don Fanucci Zet (9,7)

4,6,2,1,7 (9,5)

4800 riviä - 240 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä