Ravivihje: Syneri vihjerivin varmana

Terhi Piispa-Helisten

Ari Kotikulma ja Syneri ovat vihjerivin tukipilarin roolissa.

Aripekka Pakkasen valmentama huipputamma Staro Miami on kilpaillut urallaan vain 26 kertaa. Niistä se on napannut 14 voittoa ja seitsemän muuta totosijaa. Kaviourilta se on käärinyt palkintorahoja jo lähes puoli miljoonaa euroa. Vaikka tamma palaa pitkältä kilpailutauolta, voidaan sitä pitää heti kisan suosikkina.

Entinen vakio-ohjastaja Mika Fors totesi taannoin hevosesta, että luokka riittää kaikkein kovimpiin lähtöihin ja samanlaista kilpailumoraalia ei ihan helposti löydä. Santtu Raitala hyppää Vermossa rattaille ja sen esitystä odotetaan vesi kielellä. Dream Girl vakuutti viimeksi ja saa paikan ainoana varmistuksena kupongilta.

Rivin varma, Ari Kotikulman Syneri, on lahjakas ja äärettömän vauhdikas hevonen. Talvella sitä vaivasi epävarmuus ja välillä luonnikas ruuna käy turhan kuumana. Huhtikuun kilpailussaan se nappasi helposti keulapaikan ja lopetti hienolla tyylillä alle 23-vauhtia. Hyvältä paikaltaan Syneri napannee jälleen vetovastuun, eikä ruuna parhaimmillaan ollessaan ole siitä lyötävissä. Starttiväli on taas venähtänyt vähän pitkäksi ja rattailla on amatööri, joten peliosuus pysynee maltillisena.

Kolmannen kohteen maililla kiihdytys näyttelee jälleen suurta roolia. Que Tal on nopea, mutta ulkopuolelta tulee varmasti kovaa painetta heti kiihdytyksessä. Ainakin Mahatma Gee pääsee rivakasti liikkeelle. Galileo Way ei välttämättä ole nopein alussa, mutta hyvältä paikaltaan se pystyy olemaan nopein lopussa.

Tapsan Toivo teki hienon juoksun suoraan tauolta. Aikaisessa vaiheessa johtavan rinnalle edennyt ori taisteli mallikkaasti loppuun saakka Kleppe Spödån voittamassa lähdössä. Humenteri omaa ylivoimaiset vauhtivarat, mutta ne pitäisi osata säästää kirikierrokselle. Kuopiossa ylivoimaisesti voittanut Ukkoherra, viimeksi pussiin juuttunut Pipareemo ja nousukunnossa kilpaileva Sarlotan Helmi kannattaa huomioida ajoissa.

Pica Pica Oak ja ikäluokkatamma Sahara Kellyanne ovat viidennen kohteen perusmerkit. Viimeksi virtavana pussiin juuttunut Pica Pica Oak on monipuolinen hevonen, joka kirii selkäjuoksun jälkeen vihaisesti loppua. Bean Dead Cert ei ole viime kilpailuissaan menestynyt, mutta kunto on nousussa. Viimeksi kiritilat eivät koskaan auenneet. Magnifique Elise kiri viimeksi 11-vauhtia lopun ja pääsee nyt mainiolta paikaltaan heti lähelle kärkeä. MAS Bellan onnistumista on odotettu kuukausi kaupalla. Heti kun juoksu menee nappiin, tamma pystyy palaamaan voittokantaan.

Päätöskohteen Don Williams tuli vauhdikkaasti viimeiset pari sataa metriä Kuopion Kavioliiga GP-finaalissa. Markku Niemisen valmennettava ei ole kuitenkaan ollut tänä vuonna aivan sellainen kuin ehkä viime kauden perusteella odotettiin. Pitkällä matkalla sen vahvuus pääsee oikeuksiinsa ja sitä voidaan pitää perusteltuna suosikkina.

Seinäjoki Race -kilpailussa hienosti toiseksi venynyt Ubertino Grif on kova vastustaja ja nopeudellaan pystyy jopa kampittamaan suosikin kirivaiheessa. Viimeksi Finlandia-ajossa hevonen oli epäonninen, kun kiritilat aukenivat turhan myöhään.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 6 Staro Miami, 5 Dream Girl (4,3)

Lähtö 2: 3 Syneri (8,10)

Lähtö 3: 1 Que Tal, 2 Galileo Way, 3 Mahatma Gee, (5,6)

Lähtö 4: 8 Tapsan Toivo, 3 Humenteri, 6 Sarlotan Helmi, 13 Ukkoherra, 14 Pipareemo (4,12)

Lähtö 5: 3 Pica Pica Oak, 4 Sahara Kellyanne, 2 Magnifique Elise, 1 Bean Dead Cert, 9 MAS Bella, 7 Bluebird Nash (5,9)

Lähtö 6: 14 Don Williams, 13 Ubertino Grif (3,5)

360 riviä x 0,10e = 36 euroa

