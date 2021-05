Ravivihje: Kovat kolmevuotiaat ottavat yhteen Ruotsin Toto86-kierroksella

Anu Leppänen

Svante Båth valmentaa toisen kohteen Twigs Honoria, joka on vihjesysteemin toinen varma.

Kierros pitää sisällään kolme suurempaa suosikkia, joista ainoastaan yksi kelpaa tällä kertaa varmaksi. Kierroksen suurin suosikki on yli 70 prosenttia luotettu Lipstick Tooma, joka palasi Solvallassa voittovireessä tauolta. Se saanee kuitenkin yhden varmistuksen vihjesysteemiin.

Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla.

Päivän varma

Twigs Honor (T86-2) palailee tauolta arvoituksena, eivätkä tällaiset hevoset ole tietenkään lähtökohtaisesti kovinkaan hyviä valintoja varmaksi, mutta tällä kertaa nelivuotiaan kanssa tehdään poikkeus. Ruuna on luokkansa puolesta lähtöön muita päätä pidempi, eikä Twigs Honoria pääsisi tietenkään pelaamaan tähän lähtöön näillä peliosuuksilla, jos siihen ei liittyisi kysymysmerkkejä. Svante Båth tuo hevoset yleensä huippukunnossa radoille, joten liikaa ruunan mahdollista tukkoisuutta ei kannata pelätä. Viime startissa hevonen palasi myös silloin tauolta Mantorpissa tehden aivan hyvän juoksun takarivistä mailin matkalla häviten vain Condiorille. Tällä kertaa ruuna sai eturivin paikan, mikä antaa hyvät eväät edetä jopa keulapaikalle saakka.

Conch on Inn (T86-4) on esiintynyt edukseen uran jokaisessa startissa. Ori on myös malttanut ravata kolmessa edellisessä startissaan, jolloin tulosta on alkanut syntymään. Toissa kerralla Rommessa hevonen eteni kolmannen radan kautta johtavan rinnalle, mistä ori esiintyi edukseen paettuaan tyylikkääseen voittoon. Sama tahti jatkui myös Solvallassa, missä ori juoksi koko matkan johtavan rinnalta ravaten kovan 14,3-tuloksen täydellä matkalla. Nopea avaaja on suosikki keulapaikalle, mistä se olisi paha lyötävä, vaikka kova haastaja Graham Hill tuleekin laittamaan suosikin ahtaalle.

Päivän ideamerkki

Hulken Sisu (T86-1) ei ole eturivin nopein avaaja, eikä myöskään lähdön luotettavin menijä, mutta näin alhaisilla peliosuuksilla ja sekalaisella taululla oria tekee mieli kokeilla tähän paikkaan. Kovia ikäluokkalähtöjä kolunnut hevonen teki viimeksi vahvan kierroksen mittaisen kirin kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua taistellen sitkeästi perille saakka. Toissa kerralla Kalmarissa hitaan startin saanut valjakko kulki viimeiset 1800 metriä 12,7-kyytejä. Keskipitkä matka on hevoselle ilman muuta plussaa.

Vihjesysteemi

9,3 (1,5)

6 Twigs Honor (3,12)

3,5,6 (2,1)

1 Conch on Inn (7,3)

Kaikki 9 hevosta (3,4)

3,5 (6,9)

1,6,4,3,2,9 (12,10)

2,9,10,1,4,11,6 (8,5)

4536 riviä - 136,08 euroa

