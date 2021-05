Ravivihje: MAS Champ on Number One

Viikon Toto75-ratkaisut tarjoilee Oulun Äimärautio. Päivän päälähtö on perinteinen Suomessa syntyneiden lämminveristen sprintterimestaruus Number One. Sen historia ulottuu vuoteen 1979.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Antti Ojanperän tallin lämminlippulaiva MAS Champ juoksee Oulussa sähäkän 1620 metrin pikapyrähdyksen. Toukokuun lopulla tähtäin on Solvallan Harper Hanoverin lähdössä, missä juostava matka on liki tuplat Number Onen vastaavaan verrattuna.

Suuri suosikki Number Oneksi on Kuopiossa 08-vauhtisen haamuriuhtaisun esittänyt MAS Champ. Vaikka pikamatka ei ruunan bravuuri olekaan, kiriraketti jää vihjerivin varmaksi. Viime vuonna MAS Champ oli Number Onessa kolmas.

Mahtavan paluun parrasvaloihin pitkän korpivaelluksensa jälkeen tehnyt kriteriumvoittaja Run For Royalty erottuu haastajakatraasta selvästi edukseen. Ennen Pekka Korvelle siirtymistään uljaalla mustalla oli suuria ongelmia kurvijuoksunsa kanssa, eikä Oulun tiukka takakaarre mahda olla mannaa.

Kylmäveristen kovimmassa voltissa pamauttavat pitkältä pakilta jahtiin kaikkien aikojen toiseksi nopein suomenhevonen Jokivarren Kunkku, hallitseva Pohjoismaiden mestari Joriini ja Kuopiossa viimeisen kierroksen 19-vauhdilla latonut Nyland. 20 metriä edempää karauttaa karkuun selväksi rankingkärjeksi kohoava H.V. Tuuri.

Rivin toinen tukipylväs on luotettava runnoja Troopers. Rattaille istuu Antti Teivainen, joka on aiemmin sopinut ruunan ohjiin erinomaisesti. Lähdön taktiset kiemurat muuttuivat tuntuvasti, kun todennäköisin keulahevonen Hard To Trick jäi pois.

Ideavarmaksi voi istutella myös neljännen kohteen nousevaa tammanimeä Tutuksia, joka on avannut kautensa vallan mainiosti. Pitkän harkinnan jälkeen Tutuksin seuraksi napataan paalupaikaltaan pakoon pyrkivä pelisuosikki Eräsmies.

”Se on kyllä yllättänyt, miten hyvin Tutuks on lähtenyt kulkemaan. Luulen, että ikä on tehnyt tehtävänsä, ja lisäksi talvitreenit menivät putkeen ja kuskikin on onnistunut täydellisesti”, kertoo tamman treenari Jarmo Ahonen.

Hänen mukaansa viime kisan jälkeen kaikki on sujunut nuottien mukaan. Yhtä asiaa Ahonen harmittelee.

”Sääli, kun Saarelan Jarmo on ajokiellossa, hän on päässyt tamman kanssa sinuiksi. Lahtisen Tero on toki Tutuksia ennenkin ajanut, ja hän oli paras vaihtoehto muista. Aina pelkään laukkaa, vaikka ei tamma ole nyt epävarman oloinen ollut. Vastus on kova, ja jalat tässä on oppinut pitämään maassa.”

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 11,12,16,8,7 (2,1)

Lähtö 2: 5,10,2,7,6,3 (12,4)

Lähtö 3: 6,7,12,13,5,16,14 (2,11)

Lähtö 4: 6,1 (5,8)

Lähtö 5: 10,13,11,14 (7,2)

Lähtö 6: 2 MAS Champ (6,9)

Lähtö 7: 10 Troopers (4,7)

1 680 riviä x 0,05 euroa = 84 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.

Viikon väistö:

Toto75, lähtö 1: Kivarin Merengue on iskussa, mutta kovassa Toto75-koitoksessa tamma ennemmin sijoittuu kärjen tuntumaan kuin voittaa.

Viikon varma:

Toto75, lähtö 6: MAS Champ kykenee nähtyä räväkämpään avaukseen, ja voitto on ulottuvilla juoksupaikasta riippumatta.

Viikon yllättäjä:

Toto75, lähtö 3: Jonathan Boko häirittiin Suomen ensi-illassaan laukalle. Viimeksi ruuna teki jämäkän pitkän kirin ja osoitti taitavansa pitkän matkan.