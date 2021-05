Ravivihje: Elitloppet-lauantain Toto75-rivi ideavarman varassa

Kolmepäiväinen suurtapahtuma Elitloppet on taas täällä. Ruotsin pääradalla Solvallassa ravataan supertasoiset kilpailut, jotka huipentuvat sunnuntaina ajettavaan Elitloppettiin, joka on maailman arvostetuin sprintterikilpailu.

Terhi Piispa-Helisten

Örjan Kihlström on tottunut kovaan kyytiin. Äärimmäisen harvoin virheitä hevosen rattailla tekevä mies ohjastaa tänään Solvallassa muun muassa 75-vihjeen toista varmaa Deal Done Zetia sekä Harper Hanoverin ennakkosuosikki Who's Whota.

Lauantain ykköslähtö on Toto75-kierroksen päätöskohteena ravattava Harper Hanoverin lähtö, missä kolmen kilometrin matkalla ravattavan kilpailun voittajaa odottaa miljoonan kruunun ykköspalkinto. Suosikkina starttaa oikeutetusti Pasi Aikion tallin Who’s Who. Vihjesysteemissä on kuitenkin useampi merkki.

Päivän varma

Oxidizer (T75-5) hyvästelee pronssidivisioonan lauantaina suosikkina ja aivan oikeutettuna sellaisena. Kuusivuotias ruuna kilpailee jäätävässä vireessä ja saattaa olla luokaltaan lähdön paras hevonen. Solvallan pronssifinaalissa ruuna oli todella sitkeä kierrettyään kolmannen radan kautta johtavan rinnalle ja taistellen siitä toiseksi upealla 12-tuloksella.

Toissa kerralla Jägersrossa hevonen jyräsi voittoon johtavan rinnalta. Viime lauantaina Gävlessä hevoselle tarjottiin nätimpi reissu tätä starttia silmällä pitäen, joten taulussa näkyvästä nelossijasta ei kannata olla huolissaan. Alussa on luvassa tulinen kiihdytys, joka suosisi Oxidizeriä.

Päivän ideavarma

Deal Done Zet (T75-2) voitti rata-arvonnan ja sillä on loistavat saumat johtaa lähtöä alusta loppuun. Taulussa näkyvissä voitoissa ruuna hallitsi myös tapahtumia keulapaikalla. Toissa kerralla Örebrossa ruuna oli hyvä neljäs kovassa Elitloppettiin osallistuvan Moni Vikingin voittamassa lähdössä. Viimeksi Uumajassa hevonen kulki päätöslenkin 12-vauhtia ehtien takaa toiseksi. Rotatea on pelattu lähdössä oudon paljon, ehkä juuri siksi, että ruuna onnistui nappireissun päätteeksi voittamaan viimeksi Derbyvoittaja Hail Maryn.

Juoksusta uhkaa tulla kuitenkin haastava, eikä suosikin ja kakkossuosikin luokassa ole juurikaan eroa. Kakkossuosikkina Deal Done Zet on Elitloppet-lauantain paras pelihaku.

Päivän potinräjäyttäjä

La Mauresque (T75-1) sai rata-arvonnassa tasoitusajoon loistavan lähtöpaikan, jonka ansiosta tamma saanee väkisin hyvän juoksun keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Viimeksi Halmstadissa hevonen ei päässyt tulemaan vapaasti lopussa ja sillä jäi tuolloin voimia käyttämättä. Myös toissa kerralla Rommessa valjakko sai liian myöhään tilaa johtavan takaa ja tuli voittovoimissa maaliin.

Elämänsä vireeseen noussut tamma ei ole luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta nykykunnossa ja tältä lähtöpaikalta ainoastaan kolmen prosentin peliosuudella tammassa on pelillistä ideaa.

Vihjesysteemi

11,6,7,2 (15,5)

1 Deal Done Zet (5,2)

4,7,6 (10,11)

10,2,5,6,12,9 (7,8)

5 Oxidizer (8,9)

4,1,10,6,2 (9,3)

8,7,2,9,10,13 (1,3)

2 160 riviä - 108 euroa

