Tammojen Euroopan mestari luottohevosena Vermossa

Elina Paavola

Stonecapes Queila lähtee avauskohteeseen pienen huilin jälkeen suosikkina.

Suomen lämminveristen tammojen ehdottomaan kärkikaartiin lukeutuva Stonecapes Queila palaa pikku huililta Vermon avauskohteeseen. Viimeisessä kilpailussaan tamma ei ollut oma itsensä ja valmentaja Christa Packalen ymmärsi heti mistä oli kysymys.

”Tamma oli tosi vaisu siihen kilpailuun ja vein sen sitten saman tien tutkittavaksi. Siitä löytyi sanomista aika lailla ja sitä on nyt hoidettu parikin kertaa. Hyvin on päästy ajamaan ja ”Keila” tuntuu kotona erittäin pirteältä ja terveeltä. Paperilla lähtö näyttää sopivalta ja vaikka starttiväliä on kertynytkin, täytyy tammalta odottaa hyvää panosta”, kertoi Packalen.

Treenarilla on hyvä mahdollisuus ottaa lähdöstä kaksoisvoitto, sillä Pica Pica Oak kuuluu kovimpiin haastajiin.

”Tamma on tehnyt pitkään luotettavaa ja hyvää työtä kilpailuissa. Takahevoset ovat ennakkoon ehkä liian kovia, mutta hyvällä selkäjuoksulla tämäkin tulee kyllä reip-paasti loppua. Se jatkaa mainiossa kunnossa”, lisäsi valmentaja Packalen.

Meet Me In Shade juoksi viimeksi parijonossa ja lähti kiriin viimeisen takasuoran lo-pussa. Kaarteen se kiersi ulkoradoilla ja kiri viimeiset 400m 11-vauhtia.

Mainiolta paikaltaan Bella Varjosen valmennettava on selvä suosikkini. Hyvässä kunnossa jatkava Rachael ja Kouvolassa mainion debyytin Suomessa tehnyt Global Bring It On mahtuvat mukaan pyydykseen.

Laukat eivät ole olleet tällä kaudella Briljantti Buugin riesana ja menestystä on irronnut tasaiseen tahtiin. Vanttera voimanpesä kiertää taas kirikierroksella voittotaistoon.

M.A.Piste on tehnyt hienoja juoksuja pitkään, mutta täysosuma odotuttaa itseään. Viimeksi kovassa tammataistossa se jäi umpipussiin. Hevonen ei voi enää kauan välttyä täysosumalta. Häyrilän Hero lukeutuu suosikkeihin, mutta loistokunnossa jatkavan Adventuren tai Tohtorin voitto nostaisi rivin arvoa huomattavasti.

Unique Creation vakuutti Killerillä ja jatkoi Jokimaalla hienoa menoaan. Jäi kuitenkin välissä yhdestä kisasta pois, joten päivän kunto on pieni arvoitus. It`s Raining Men on kyvykäs ja hyvänä päivänään vaikeasti kukistettavissa. Usein johtavan rinnalta juoksemaan joutunut Galileo Way ja hurjiin kireihin pystyvä Proud Angelique mukaan potin nostajiksi.

Le Gros Bill voitti arvonnan ja pääsee matkaan sisäradalta. Ruuna laukkasi Finlandia-ajon kiihdytyksessä, mutta kulki viimeiset 1200m 10,3-vauhdilla.

Ari Vianderin valmennettava on suuri suosikki voittamaan lähdön. Staro Miami on kuitenkin hevonen, jota ei mielellään jätä koskaan pois peleistä. Tamma oli kauden avaukseen heti valmis ja kiri viimeiset 700m 11-vauhtia. Hevonen voi parantaa paljon startteja kropassaan, mutta juoksun pitää onnistua hyvin, jotta suosikki olisi kukistettavissa.

Fandango Brick ja Marlon Dee ovat päätöskohteen perushevoset. Tuomas Korvenojan suojatti on parantanut otteitaan kauden edetessä ja ravilla lähtiessään se voi napata kauden kolmannen voittonsa. Marlon Dee on voittanut monta lähtöä keulasta, mutta se kirii kovaa myös selkäjuoksulla. Bean Dead Cert ei lukeudu suosikkeihin, mutta tauluaan paremmassa kunnossa kilpailevaa tammaa ei kannata ainakaan isoimmilta kuiteilta unohtaa.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 10 Stonecapes Queila (3,1)

Lähtö 2: 2 Meet Me In Shade, 3 Rachael, 4 Global Bring It On (1,9)

Lähtö 3: 10 Briljantti Buugi, 6 M.A.Piste, 1 Häyrilän Hero, 9 Adventure, 11 Tohtori (3,4

Lähtö 4: 7 Unique Creation, 1 It`s Raining Men, 5 Galileo Way, 10 Proud Angelique (2,12)

Lähtö 5: 1 Le Gros Bill, 7 Staro Miami (3,6)

Lähtö 6: 5 Fandango Brick, 10 Marlon Dee, 6 Bean Dead Cert (12,11)

360 riviä x 0,10e = 36e

