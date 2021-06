Ravivihje: Ideavarmalla ison rahan jahtiin - Toto86-peli siirtyy kesäaikaan

Anu Leppänen

Lucifer Lane starttaa Toto86-pelin päätöskohteessa suurena suosikkina.

Kierros vaikuttaa etukäteen katsottuna kimurantilta. Kierroksen suurin suosikki on päätöskohteen Lucifer Lane, joka kelpaa haastavalla kierroksella varmaksi. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kolmella varmalla. Näistä kaksi eivät ole edes kohdelähtöjensä suosikkeja.

Päivän varma

Lucifer Lane (T86-8) on ollut aina hyvän hevosen maineessa, mutta tänä vuonna hevonen on näyttänyt vielä aiempaakin paremmalta. Kausiavauksessa Axevallassa ori teki hienon kirin toisesta parista ulkoa. Toissa kerralla Örebro Int’l -lähdössä hevonen teki takaa sen, mitä tehtävissä oli todella kovatasoisessa koitoksessa. Viimeksi Jägersrossa valjakko sooloili keulasta upean 10,4-tuloksen ja pakeni maisemiin. Nopealla avaajalla on loistosaumat keulaan, mistä ori olisi pitelemätön, vaikka vastuskin on hyvää luokkaa.

Päivän ideavarmat

Thai Daenerys (T86-3) on suosikki keulapaikan valtaajaksi, vaikka Åmalin ykkösrata ei olekaan optimaalisin paikka kiihdyttää matkaan. Nelivuotias hallitsi toissa kerralla keulasta tapahtumia Norjan voittojuoksussaan. Viimeksi Jalsbergissä tamma oli tauolta asiallinen toinen keulapaikalta, vaikka tuolloin tarjottiin myös voittoa. Startti alla Erlend Rennesvikin ajokki lienee terävämpi. Lähdön pelisuosikki on suomalaisomisteinen The Fastlove, joka on voittanut kahdesti neljällä yrityksellä ja on ollut kaikin puolin ihan asiallisen oloinen aloittelija. Tamman peliosuus on kuitenkin oudon iso, sillä juoksunkulkua on sen osalta haastavaa määrittää. Vasta kolmossuosikkina Thai Daenerys on hyvä ideavarma.

Mill Cavan (T86-7) tehtävä parani huomattavasti Changin jäätyä pois kakkosradalta. Nopealla avaajalla ladattaneen ikävästä lähtöradasta huolimatta täydet piippuun, eikä edes keulapaikan mahdollisuutta sovi poissulkea. Mikään keulariippuvainen tamma ei tokikaan ole, siitä on osoituksena toissa kerran Årjängin startti johtavan rinnalta, missä hevonen taisteli kolmanneksi. Pelisuosikki Zenato on tehnyt myös hyvää jälkeä, mutta sille ykköspaikka ei ole optimaalinen ja on suuri riski, että suosikin juoksusta tulee haastava. Kakkossuosikkina Mill Cava on vihjesysteemin varmahaku.

Vihjesysteemi

3,4,1,2,6,8,9 (11,10)

7,12,4,9,2,11 (1,3)

1 Thai Daenerys (2,5)

6,7,8 (10,12)

11,4,1,12,15,13,5 (2,10)

3,6,8,2 (4,5)

8 Mill Cava (1,3)

4 Lucifer Lane (7,9)

3528 riviä - 105,84 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä