Ravivihje: Kolmen keulavarman taktiikalla kohti Mantorpin Toto75-kierrosta

Alessandro Gocciadoro valmentaa Toto75-kierroksen pelatuinta hevosta Zorro Windiä. Mika Forss ohjastaa hevosta Mantorpissa. Kuva: Antti Savolainen

Kierros vaikuttaa etukäteen katsottuna aika selväpiirteiseltä. Varmavaihtoehtoja on moneen makuun ja Ravinetin vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kolmeen varmaan luottaen. Kierroksen suurin suosikki on viidennen kohteen Zorro Wind, jonka peliosuus on kohonnut yli 70 prosentin. Tästä huolimatta se kelpaa varmaksi saakka.

Päivän varmat

Zorro Wind (T75-5) on ansaitusti kierroksen rastituin merkki yli 70 prosentin peliosuudellaan. Ruuna vakuutti viime viikolla Solvallan Elitloppet-viikonloppuna jokaisen huikealla 10,3-tuloksella. Hevonen kiersi kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua avauspuolikkaan kunnes pääsi etenemään johtavan rinnalle. Siitä valjakko myllytti keulahevosen kumoon ja pakeni täysin omille teilleen. Myös edellisessä startissa hevonen oli oikein hyvä hallittuaan tapahtumia keulasta täysin haluamallaan tavalla.

Sato (T75-1) on ollut aina huippuhevosen maineessa, mutta on kohonnut viime starteissa oikein todelliseen lentoon. Toissa kerralla Örebrossa ruuna laukkasi lähtöön, mutta teki todella hienon paikkauksen ehtien vielä lopulta kolmanneksi kovassa V75-lähdössä. Viimeksi Solvallassa juoksi pitkään toista rataa pitkin ilman vetoapua voittaen todella vahvan esityksen päätteeksi. Juoksuradalta on hyvät saumat edetä keulapaikalle ja ohjastaja Per Lennartsson on vahvistus kuskin paikalla.

Päivän ideavarma

Stoletheshow (T75-3) muistetaan viime vuoden kaameasta esityksestä Jubileumspokalenissa ollen maalissa todella hyvä kakkonen hurjan 05,7-avauksen jälkeen häviten vain Missle Hillille. Sen jälkeen oriin esityksistä on puuttunut jotain, mutta nyt viime starteissa on ollut taas parempaa rähinää ja huippupaikalta hevonen on varottava. Viimeksi Uumajassa hevonen kiri hyvin parijonosta tilat saatuaan. Nopealla avaajalla on hyvät saumat keulapaikalle ja vaikka 2640 metrin matka ei ole optimaalinen hevoselle, on se siitä huolimatta vain 12 prosentin peliosuudella hyvä ideahaku T75-peliin.

Vihjesysteemi

7 Sato (3,11)

3,11,4,2,6,7,12 (1,10)

2 Stoletheshow (4,1)

5,11,4,1,3,7,2,8,9 (6,10)

4 Zorro Wind (5,1)

1,8,7,11,5,9 (3,2)

1,7,3,9,12,2,4,5 (8,10)

3024 riviä - 151,20 euroa

