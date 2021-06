Ravivihje: Killerin Eliitti ja Evartin nousu takaisin huipulle nähdään lauantaina

Terhi Piispa-Helisten

Santtu Raitala ja Evartti tavoittelevat tiukasti voittoa Jyväskylässä lauantaina.

Willow Pride voitti lähtörata-arpajaiset ja starttaa Eliittiin suosikkina. Mahtavia juoksuja koko kauden tehnyt tamma lähtee riittävän lujaa auton takaa ja pystynee pitämään keulapaikan. Siitä sen lyöminen maililla vaatii kovan suorituksen.

Le Gros Bill on noussut ryminällä Suomen ehdottomaan eliittiin, eikä Vermon 08,4-vauhtinen lopetus jättänyt ketään kylmäksi. Ari Vianderin valmennettava meni 10-tuloksen aivan istumalla ja hevonen näytti hurjan hienolta. Mikäli Grainfield Aiden pystyisi puolustamaan paikkansa Willow Priden takana kiihdytyksessä, olisi mielenkiintoista nähdä sen kirivoima helpon sisärata juoksun jälkeen.

Killerin Kimara voi hyvinkin olla se kilpailu, jossa talvella hengestänsä taistellut hallitseva kuningas Evartti tekee paluun voittajakehään. Santtu Raitala on ohjastanut hevosta rakentavasti ja antanut sille ns. nättejä reissuja. Viimeksi Kajaanissa hevonen suorastaan uhkui menohaluja maalisuoralla, mutta kiritiloja ei koskaan tullut. Mikäli taktiikka on laadittu nyt rohkeammaksi, pystyy kuningas ottamaan paikkansa rotunsa huipulla. Edelleen on kuitenkin mahdollista, että sitä viimeistä vaihdetta säästellään, joten kaksi varmistusta voi ottaa mukaan systeemiin.

Ellin Sisu laukkaili Vieremällä, mutta on muutoin tehnyt varmaa ja hyvää työtä koko kauden. Välkyn Tuisku saa hyvän juoksun kärjen takana ja juoksee Killerillä kolmannen kisansa tauon jälkeen.

Vauhdikasta menoa voi olla luvassa neljännessä kohteessa, kun tauolta hienossa kunnossa palannut Disain ja Savon Kingi mittelevät vauhtivarojaan.

Viikon Varma

Toto75-1 Magical Queen. Kuopio Stakes-sankaritar on noussut elämänsä kuntoon, eikä taida keulapaikalta olla lyötävissä.

Viikon Väistö

Toto75-5 Global Withdrawl. Vakuuttavasti esiintynyt hevonen kohtaa nyt tasaisen kovan vastuksen, eikä radalta kahdeksan ole suuria mahdollisuuksia voittaa lähtöä.

Viikon Idea

Toto75-6 Haukeli Expressen. Laukkasi Suomen debyytissään kärkiparin takaa 300m ennen maalia. Oli vielä kovasti voimissaan ja laukkasi menestystään.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 4 Magical Queen (2,8)

Lähtö 2: 14 Pitska, 16 M.A.Piste, 6 Tutuks, 4 Walene (9,10)

Lähtö 3: 8 Evartti,5 Ellin Sisu,1 Välkyn Tuisku (4,6)

Lähtö 4: 5 Disain, 8 Savon Kingi, 4 Qepe Pointti, 3 Hipsun Poju (6,7)

Lähtö 5: 1 Willow Pride, 10 Le Gros Bill, 9 Grainfield Aiden (3,4)

Lähtö 6: 11 Karlo, 10 Haukeli Expressen, 12 Tinderi (5,6)

Lähtö 7: 15 Quick Diablo, 8 Smiley Match, 16 El Gumbert (7,5)

1 296 riviä x 0,05e = 64,80 euroa.

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä