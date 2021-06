Ravivihje: Ciiran Tähti matkalla maineeseen

Terhi Piispa-Helisten

Esa Holopainen ohjastaa 65-vihjeen varmaa Ciiran Tähteä.

Ensimmäisessä kohtessa Ilos Silmarillion lähtee hyvin liikkeelle ja saa pikamatkalla hyvät juoksuasemat läheltä kärkeä. Viimeksi jäi voimia käyttämättä, kun kiritilat aukesivat vasta 100 metriä ennen maalia. Edelle jäi tuolloin Truedream A.F., joka voi Vermossakin päästä hallitsemaan juoksua piikkipaikalle.

Pitkästä aikaa asialliselta paikalta matkaan pääsevä Samvais on kovassa kunnossa ja juoksun onnistuessa se on lähellä voittoa. Viimeksi se tykitti viimeiset 700 metriä 10,6-vauhdilla. Touch Me Too oli viimeksi oudon vaisu, mutta pystyy yllätykseen, mikäli palaa omalle tasolleen.

Toisessa kohteessa Xanthus Wapid pääsee matkaan suosikeista parhaalta paikalta. Vahva junttura ei ole ronkeli juoksupaikasta ja pystyy ottelemaan aivan kärjessä vaikka johtavan rinnalta. Salamakypärät-lähdön suosikiksi pelattaneen Sakari Talikan ohjastama Cover Prince. Kesäisin takarivi ja Vermo ei ole yleensä helppo yhdistelmä, kun puhutaan lähdön voittamisesta. Kupongille se kuuluu ilman muuta, mutta suuri suosikki se ei saa olla. Orvar Iver kuuluu starttiraketti-osastoon ja Gognap jatkaa huippukunnossa.

Tawastjernan Muistoajo on viisivuotiaiden suomenhevosten armoton pikamatkan rykäisy. Kriteriumin voittanut Ville Kalle ei ole omimmillaan maililla, joten pikku riskillä se jää kokonaan systeemin ulkopuolelle. Maurizo avasi kauden Kuopiossa ja laukkasi lähtöön. Laukan jälkeen se kulki puolitoista kierrosta 23-vauhtia ja osoitti vauhtien riittävän. Viimeksi Esa Holopaisen ajokki menetti heti pelin laukkaan ja sama voi toistua myös Vermossa.

Huisi Hemmo on raamikas ja äärettömän nopea hevonen, joka kilpailee keskiviikkona ilman takakenkiä. Kuopiossa se lopetti keulasta 22-vauhtia ja tsemppasi toiseksi. Suvelan Rinssi teki mahdottoman nousun neljänneksi Teivossa, kun se kulki taustalla viimeiset 1 200 metriä 22-vauhtia. Jokimaalla ei ollut häpeä hävitä Stallonelle ja Lissun Eerikille.

Neljännen kohteen Planbee on tehnyt kahteen viimeiseen kilpailuunsa sellaiset lopetukset, että saa kantaakseen suosikin paineet. Viimeksi se kiri 12-vauhtia ulkoratoja pitkin ja sitä edellisessään se tuli lopun vieläkin vauhdikkaaammin. Mikäli Hoosianna Sisu saa häärätä kärjessä mieleistään vauhtia, voi sitä olla vaikea kukistaa.

A.V. Marttilan tammasarjassa juoksevalle Ciiran Tähdelle tehtiin tauon aikana pieni operaatio, joka vaikuttaa onnistuneen mainiosti. Tamma lähtee erittäin lujaa liikkeelle auton takaa, eikä ravin sujuvuudessa ole ollut viime kaudella ilmenneitä ongelmia. Vermossa se avasi heti piikkipaikalle, eikä antanut Hetviinalle mitään mahdollisuuksia maalisuoralla.

Samalla tasolla jatkaessaan tamma nousee Kuningatar-kilpailun suosikkien joukkoon. Suven Sametti on lahjakas nuori tamma, joka voi pistää tiukasti hanttiin. Johtavan rinnalta ei kuitenkaan ole helppo rivin tukipilaria kukistaa.

Mark More ja Stonecapes Picasso pääsevät päätöskohteessa matkaan parhailta paikoilta. Tommi Kylliäisen ajokki saattaa ohittaa suosikin alussa ja kiritilojen aukeaminen sen jälkeen voi olla hankalaa. Thai Explosive ja Credit To Love ovat molemmat aivan mahdollisia voittajia juoksun onnistuessa. Barista Oak on aloittanut Matias Salon valmennuksesta vakuuttavasti, mutta vaatii toki rajun ylivauhdin pystyäkseen kiertämään voittoon.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 2 Ilos Silmarillion, 6 Truedream A.F., 4 Samvais, 5 Touch Me Too (3,10)

Lähtö 2: 2 Xanthus Wapid, 9 Cover Prince, 8 Orvar Iver, 10 Gognap (3,1)

Lähtö 3: 7 Maurizo, 5 Huisi Hemmo, 4 Suvelan Rinssi (1,2)

Lähtö 4: 10 Planbee, 1 Hoosianna Sisu (3,2)

Lähtö 5: 3 Ciiran Tähti (7,5)

Lähtö 6: 1 Mark More, 2 Stonecapes Picasso, 3 Thai Explosive, 6 Credit To Love, 12 Barista Oak (10,8)

480 riviä x 0,10e = 48 euroa

