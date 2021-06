Ravivihje: Johtaako Toto86-päätöksen ideavarma alusta loppuun?

Antti Savolainen

Per Lennartsson hyppää ohjastajanvaihdoksen myötä Mr Mah Canin kyytiin Toto86-pelin päätöskohteessa.

Kierroksen huipentaa päätöskohteena ravattava nelivuotiaiden Prix Readly Express, missä voittajaa odottaa 400 000 kruunun ykköspalkinto. Suosikkina starttaa Daniel Redénin valmentama huippuori Mister Hercules. Vihjesysteemi rakennetaan kuitenkin vastavarman varaan. Tällä viikolla rivi rakennetaan kahden varman varaan.

Päivän varma

Admiral As (T86-3) on ikävästä lähtöpaikasta huolimatta illan todennäköisin voittaja. Kykyihinsä nähden todella vähäisellä voittosummalla kilpaileva ruuna juoksee tällä kertaa isompirahaisia hevosia vastaan, mutta pääsee siitä huolimatta aikaisempia startteja helpompaan lähtöön. Loppukauden kaksi viimeistä starttia olivat Breeders Crownin välierä ja finaali, joissa ruuna teki todella hienot esitykset johtavan rinnalta. Finaalissa valjakko kiersi pitkään kolmatta rataa, kunnes pääsi laskeutumaan toiselle ilman vetoapua. Kausiavauksessa Gävlessä hevonen kiersi jälleen kolmannen radan kautta johtavan rinnalle, mistä valjakko pakeni 10,6-vauhtisella päätöslenkillä täysin omille teilleen voittaen aivan ajamatta. Startti kropassa viisivuotiaan kuntokäyrä on tuskin ainakaan alaspäin.

Päivän ideavarma

Mr Mah Can (T86-8) voitti rata-arvonnan todella kovassa nelivuotislähdössä, minkä ansiosta ruunalla on mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun. Vasta hiljalleen nousua nelivuotishuipulle tekevä ruuna osoitti riittävyytensä jo muun muassa viimeksi Mantorpissa, missä hevonen tuli tilat saatuaan juosten perille. Tuolloin ruuna menetti ykkösradalta keulapaikan, mutta tällä kertaa keulapaikan saamiseen on paremmat mahdollisuudet. Pelisuosikki Mister Hercules on todella hyvä ja kunnioitettava vastustaja, muttei Mr Mah Canin tarvitse yhtään hävetä sillekään viimekertaisen Mantorpin kohtaamisen perusteella ja varsinkaan näistä lähtöasemista.

Päivän ideamerkki

Zap di Girifalco (T86-6) ei olisi myöskään yhtään hassumpi varmahaku illan Toto86-kierrokselle. Ainoastaan 19 prosenttia luotetulla hevosella on loistavat juoksunkululliset vaihtoehdot, sillä ensimmäiset keulat ottavalla Final Dreamillä ei välttämättä haluta pienen starttitauon jälkeen ajaa keulasta, varsinkaan kun Rommen hopeadivisioonassa tuo kokeilu ei tuottanut menestystä. Zap di Girifalco on kuitenkin monesti osoittanut urallaan, ettei se kaihda myöskään paikkaa johtavan rinnalla. Toissa kerralla Vermossa valjakko sai myöhään tilaa toisesta ulkoa, eikä ori vaihtanut lopussa enää rytmiä, mutta tuli voimat tallella maaliin. Viimeksi Axevallassa ori voitti keulapaikalta helpolla tyylillä.

Vihjesysteemi

1,9,10 (3,6)

6,2,4,1,7,3 (9,5)

8 Admiral As (4,3)

3,12,7,10,6 (15,2)

3,5,1 (2,8)

6,4,3,9 (1,11)

5,4,3,7,9,6 (12,11)

3 Mr Mah Can (5,4)

6480 riviä - 194,40 euroa

