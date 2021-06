Vihjeet

Ravivihje: Huipputasainen ja -tasokas Kymi Grand Prix kesäkuun kohokohtana Vihjeet Kymi Grand Prix kokoaa Euroopan eliittiä Kouvolaan kamppailemaan 100 000 euron ensipalkinnosta. Mukana ovat raudanlujat ruotsalaiset Aetos Kronos ja Seismic Wave, raju ranskalainen Delia du Pommereux sekä kotimaan kovimmat lämminverivoimat Kymi Grand Prix'n toissavuotisen kakkosen Next Directionin johdolla.

Anni Järvinen/Suomen Hippos

My name is Williams, Don Williams. Markku Niemisen treenaama tarmonpesä on yksi Kouvolan Toto75-kierroksen kulmakivistä.

Next Direction starttaa Kymi Grand Prix'hin haastavalta seiskaradalta, mutta kannattaa verestää muistia sillä, mitä tapahtui toissavuotisessa kisassa, kun ruuna räväytti liikkeelle kasibaanalta. ”Lähtöpaikka on ulkona, mutta onhan ruuna tosiaan yllättänyt pykälän ulompaakin Kouvolassa vastustajansa. Vastus on kova, mutta hevonen on priima ja olemme kaikin puolin tyytyväisiä siihen”, valaisee Next Directionin valmentaja Timo Hulkkonen. Kymi GP on pelimielessä kimurantti, ja lapulle rastitetaan kuusi hevosta. Yksi vaihtoehto olisi ladata Next Direction varmaksi, mutta kotimaan pelurit arvostavat SE-ruunan osaamisen korkealle, eikä prosenteissa ole perjantain jakaumassa juurikaan ilmaa. Tammojen Jouni Kaikko memorialia tähdittää toukokuun lopun Tammaeliitin ykkönen Billie de Montfort, joka karauttanee kestävään keulaan. Konkaritamma on sopivassa sakissa itseoikeutettu varma. Maratonmittelössäkin on kansainvälistä väriä. Jo viidesti tällä kaudella voittajaseremonioihin kaartanut Cyriel d'Atom lähtee mittelemään uraansa jäähdyttelevän legendan Joseph Verbeeckin johdolla voimiaan Don Williamsin ja Amerikan mantereen voitolla hyvästelleen Super Schisselin kanssa. Rivin toiseksi varmaksi poimitaan Don Williams, jonka osalta valmentaja Markku Niemisellä on positiivisia terveisiä. ”Ori tuntuu taas tosi makealta ja se on varmaan lähellä ilman, että osaan sanoa ranskalaishevosen tasosta paljoa.” Myös Niemisen tallin muille valttikorteille kuuluu hyvää. ”Willow Pridella yllättäisi tietysti, jos se olisi ihan kärjessä, mutta olen optimisti kuitenkin. Nyt riisutaan taas etukengät. Skyfall Shine on iskussa, mutta kehnolla paikalla. Consalvo jatkaa samoin hyvässä lyönnissä. Oriin tähtäin on syksyssä”, Nieminen kommentoi. Toto75-vihjeet: Lähtö 1: 10,6,3,1 (9,2) Lähtö 2: 2,4,1 (7,11) Lähtö 3: 4 Billie de Montfort (2,9) Lähtö 4: 2,6,7,1 (5,3) Lähtö 5: 1,7,8,10,3,5 (6,9) Lähtö 6: 7,2,6,1,5,8 (4,3) Lähtö 7: 9 Don Williams (6,10) 1 728 riviä x 0,05 euroa = 86,40 euroa Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä. Viikon väistö: Toto75, lähtö 6: Vaikka Kujanpään Jyräys keulaan kaasutelleekin, ori on iso arvoitus. Tämän kauden kisoissaan Kujanpään Jyräys ei ole ollut skarpeimmillaan, ja nyt alla on taukoakin. Alustava balanssi on kengät kavioissa, mikä ei sekään nosta osakkeita. Viikon varma: Toto75, lähtö 3: Lähes 2,5 miljoonaa euroa upealla urallaan ansainnut Billie de Montfort hallinnee Jouni Kaikko memorialin tapahtumia alusta loppuun. Viikon ideavarma: Toto75, lähtö 2: Alati kehittyvä Viesmanni pystyy menemään paalulta valiovauhteja, ja Raineri Puikkosen suoritusvarmaa treenattavaa voi kokeilla ideavarmanakin. Aiheet Toto75-vihjeet