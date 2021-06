Ravivihje: Vermossa uskotaan varmaan heti ensimmäisessä kohdelähdössä – Päätöskohteessa päivän paras tärppi?

Terhi Piispa-Helisten

Believer ravaa tänään 65-vihjerivin varmana.

Avauskohteen varma Believer on tehnyt koko kauden vahvoja esityksiä. Huhtikuussa Seinäjoella se avasi kymppiä ja painui väkisin johtoon, luovuttaakseen paikkansa Arcies Arsenalille. Sen takaa se kiri vielä vahvasti neljänneksi, edellään vain keulahevosen lisäksi Consalvo ja Quite A Lover.

Viimeksi Believerille tuli volttilähdössä alkuun laukka ja hevonen jäi kauas parijonoon. Hevonen kulki kaksi kierrosta 14-vauhtia, joten kunto pitää ja etenkin keulasta voisi jo olla voiton vuoro.

Kivikovissa ikäluokkalähdöissä marinoitu Betty Roof voisi olla jopa kokeilemisen arvoinen varma neljännessä kohteessa. Esitykset ovat olleet asiallisia, mutta loistokkuus on puuttunut. Nyt tavallisessa rahasarjassa ei ole An-Dorraa ja kumppaneita vastassa, joten Markku Niemisen valmennettava voi hyvinkin palata voittojen tielle.

Päätöskohteen luonne muuttui täysin, kun varmaksi kaavailtu Amazing Warrior jäi pois. Starttiviivalle jäävät saapumatta myös Lovestory ja Messiah.

Perfect Rainmaker nousee valmentajansa Tapio Mäki-Tulokkaan mukaan ykkössarjoihin, mikäli saa kilpailla terveenä. Sen peliosuus voi jäädä maltilliseksi, sillä aamupäivällä Piteraq oli kerännyt 54 prosenttia 65-merkeistä. Toinen pelihevonen on kovan kapasiteetin omaava BWT Caesar.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 2 Believer (4,5)

Lähtö 2: 2 Callela Kickoff, 12 Making Match, 8 It`s Raining Men, 9 Wille Wind, 5 Anything Goes (7,3)

Lähtö 3: 5 Federal Hill, 4 Club Nord Yankee, 7 Proud Angelique, 10 Make A Wish H.C. (11,3)

Lähtö 4: 8 Betty Roof, 10 Credit To Hope, 5 Cygne Noire Boogie, 7 For A Reason, 3 Rachael (12,11)

Lähtö 5: 9 Samvais, 11 Imakeituptothesky, 7 Com Tuff, 5 Pica-Pica Oak, 2 BWT Crusader (1,3)

Lähtö 6: 6 Perfect Rainmaker, 7 BWT Caesar (8,2)

1 000 riviä x 0,10e = 100 euroa

