Ravivihjeet: Suur-Hollolan välierät värittävät Toto75-kierrosta

Kun SuurHollolan karsinnat ovat tasaisia, Juha Jokinen on valinnut viikon varmaksi päivän kovimmassa kylmäverilähdössä Aatsin. Kouvolassa kuskin pukilla nähtiin Juha Utala eikä Jarmo Saarela, joka on sitä eniten ohjastanut viiime kesän jälkeen.

”Parasta suomalaista raviurheilua” on Jokimaan slougan, joka pitää kyllä hyvin paikkaansa. Suomessa syntyneiden lämminveristen aatelisto on jälleen mukana.

Hotshot Luca on avauskohteen kiinnostavin hevonen. Ikäviltä paikoilta juoksut eivät ole onnistuneet, mutta hevonen on näyttänyt erittäin hyvältä. Killerin Eliitissä se jäi pussiin ja Härmässä se lopetti taustalta lujaa.Etenkin keulapaikalta Pekka Korven suojattia olisi vaikea kukistaa.

Le Gros Bill on kansainvälisen tason hevonen, joka pitää takarivistäkin huomioida.

Kierroksen paras idea on päätöskohteen Effronte Photo. Se on kärsinyt ikävistä lähtöpaikoista, mutta lauantaina on paikka johtaa lähdöstä maaliin.

”Suur-Hollolan alkuerien aikaan hevonen ei ollut aivan parhaimmillaan. Jotain allegiaa siinä varmaan on, koska edellisvuosina täsmälleen samaan aikaan on tullut pieni notkahdus. Sunnuntain harjoituksessa ruuna oli taas oma hyvä itsensä”, kertoi omistaja-valmentaja Pekka Ruuth.

Paikka on lauantaina hyvä ja Jukka Torvisella on mahdollisuus päästä hallitsemaan juoksua keulapaikalle.

”Ruuna on kerran hävinnyt keulasta, kun se ei lappujen takaa hoksannut vastata kaverille. Maalikamerassa tuli silloin tappio, muutoin se on keulasta aina voittanut. Lähtönopeus sillä vaihtelee aavistuksen, mutta hyvänä päivänään se lähtee todella kovaa, eikä ulkopuolelta ole helppo siltä keulaa ryöstää. Vire on mukavasti nousussa ja toiveikkaina tullaan Jokimaalle”, jatkoi Ruuth.

Viikon Varma: Toto75-6 4 Aatsi

Kokenut ruuna on noussut taas huippukuntoon. Viimeksi Evartti kiri lopussa edelle. Lahdessa vastus on sopiva ja peliosuus pysynee maltillisena.

Viikon Väistö: Toto75-1 4 BWT Caesar

Tuomas Korvenojan suojatti teki hienon esityksen viimeksi johtavan rinnalta. Sille paikalle voi olla vaikea nyt päästä ja lievä vinous matkalla haittaa kiertämistä.

Viikon Idea: Toto75-7 1 Effronte Photo

Kyvykäs ruuna on kärsinyt heikoista lähtöpaikoista. Kiihtyy erittäin kovaa ja osaa voittamisen taidon. Pystyy voittamaan keulasta.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 2,9 (6,5)

Lähtö 2: 4,5,6,2,8,1 (3,10)

Lähtö 3: 2,9,10,5 (8,4)

Lähtö 4: 3,10,4,2,5 (6,1)

Lähtö 5: 5,1,2,7 (9,6)

Lähtö 6: 4 Aatsi (8,2)

Lähtö 7: 1 Effronte Photo (4,11)

960 riviä x 0,05e = 48,00e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä