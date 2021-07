Ravivihje: Suurimmat pelisuosikit varmistetaan Ruotsin Toto75:ssä

Ville Toivonen

Reijo Liljendahl valmentaa Toto75-pelin avauskohteen varmaa Admiral Asia.

Kierroksen herkkupaloina ovat oriiden ja ruunien sekä tammojen E3-finaalit, missä molemmissa lähdöissä kolmevuotiaita odottaa miljoonan kruunun ykköspalkinto.

Toto75-pelin suurin suosikki on kuudennen kohteen Born Unicorn, jonka peliosuus on liki 70 prosenttia. Myös toinen suuri suosikki Zorro Wind saa varmistuksia systeemiin. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahteen varmaan luottaen.

Päivän varmat

Admiral As (T75-1) näytti viimeistään viime syksynä olevansa yksi ikäluokkansa parhaimmista hevosista Ruotsissa. Siihen nähden ruunan voittosumma 94 000 euroa on todella vähäinen suhteessa hevosen kykyihin. Viime syksynä ruuna runnoi itsensä Breeders Crownin finaaliin juoksemalla välierän johtavan rinnalla ravaten kovan 11,4-tuloksen. Myös finaalissa ruuna juoksi 11-alkuisen tuloksen johtavan rinnalta. Viisivuotiskausi alkoi komealla esityksellä silloinkin johtavan rinnalta. Viimeksi Solvallassa hevonen laukkasi lähtökiihdytykseen. Takarivin paikka on hidaste, muttei missään nimessä este voitolle, sillä kuten on nähty, hevosella pystyy tekemään ratkaisuja myös keskellä matkaa.

Click Bait (T75-3) on meritoitunut nopeana mailerina, mutta kuten viimeksi Jämtlands Stora Prissä nähtiin, täysi matkakaan ei tuota hevoselle ongelmia. Siinä Per Lennartssonin ajokki kehitti hyvän kirin nätin reissun päätteeksi ravaten 11,4-tuloksen täydellä matkalla. Kyseinen startti oli vasta toinen kilpailu sairastauon jälkeen. Lähdössä on nippukaupalla hyviä haastajia, mutta Click Baitin onneksi ne starttaavat takarivistä, mikä helpottaa viisivuotiaan tehtävää todella paljon.

Päivän ideamerkki

Felix Orlando (T75-7) ei ole vielä ainakaan tässä vaiheessa moottoriltaan oriiden ja ruunien E3-finaalissa lähdön parhaaksi lukeutuva hevonen, mutta on taas vastaavasti eturivin nopein hevonen, mikä helpottaa tehtävää huomattavasti. Ensimmäiseen keulaan syöksyvä Felix Orlando ja rattailla oleva Per Nordström saavat päättää, ajavatko he lähdön keulasta vai rinnalle ilmestyvän Incase of Firen takaa. Molemmilla skenaarioilla hevosen juoksu onnistuu väkisin ja se on ainoastaan 11 prosentin peliosuudella aliarvostettu.

Vihjesysteemi

10 Admiral As (3,1)

9,1,2,10,4,3,5,6 (8,7)

1 Click Bait (12,10)

9,2,10,1,5,4,6 (3,12)

5,1,6,3 (9,8)

2,4,6,9,10,12,8 (7,11)

6,5 (1,2)

3136 riviä - 156,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä